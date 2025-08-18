專訪｜詹仕偉出首支廣東話歌　Jason逐隻字教發音：我真的太難教

現年29歲的詹仕偉（Snoopy）於2018年在台灣以「C.T.O」成員出道，而2023年5月他隻身到香港參加ViuTV真人選秀節目《全民造星V》，最後於總決賽中獲得第九名。詹仕偉一直以來都想以全廣東話來出一首歌，而2025年他終於推出首支個人廣東話單曲《U-U-U》。

詹仕偉接受《香港01》專訪表示之前都都是唱其他人的廣東歌，所以他心想：「如果今天有一首屬於自己的廣東歌，那應該會還不錯。」但是他在做這首歌的過程中，竟然有後悔的感覺，是因為「廣東話」真的蠻難。詹仕偉指這首《U-U-U》他前前後後錄了大概三至四次，他在香港錄完第一次，回到台北後覺得「太難聽」，於是他決定重新再錄一次，重重覆覆直到第三次。

對於一個土生土長的台灣人，詹仕偉認為廣東話最難的地方是在發音的部分：「真的蠻困難的，因為有些音真的我讀不到，然後最難的是我怎麼樣唱，大家都會覺得我唱的廣東話很不標準。」因為有些字他覺得自己真的很難發到音，而他又會想把每個字都讀得很標準，但他有些字發得不是太標準，所以整個感覺就變得不一樣。

為了這首廣東話歌曲，詹仕偉表示很多時候都在練習：「怎麼樣把廣東話唱成我想要表達的那個情緒。（是誰教你廣東話？）Jason幫我，陪我錄音，一個一個字教我。」他指自己只找了Jason幫忙，因為愈找朋友幫忙，朋友會變少：「因為我真的太難教了，就是每一個發音都是一個一個字，就要很有耐心。」但他也是很感謝Jason教他廣東話。被問到Jason是怎樣幫他學者廣東話時，他表示Jason是「一個一個字念出來給我聽」，他就寫下拼音。而日常所說的廣東話則是他跟朋友交流、聊天的時候學，今次到香港宣傳新歌，詹仕偉的廣東話的確是比之前來的時候好了很多，已經可以日常的溝通。

詹仕偉之前因為回台灣後沒有香港的工作而令廣東話退步，於是他馬上找香港的朋友打電話給他聊天：「你不要打字，你打電話給我，然後我就用廣東話去聊天。」講到學每個地方的語言，一定是學當地的髒話，所以詹仕偉也不例外，起碼被罵時都知道那個人在說什麼：「基本上粗口都聽得懂，大部分啦，有些粗口真的是我也是聽不懂。」

雖然詹仕偉學會了一口流利的廣東話生活用語，但是面對著歌詞，他就覺得很難：「因為很多歌詞就寫得很有文藝，就是文藝的氣息。那如果説我現在要把這些東西，轉換成廣東話，要講出來的時候，那就真的太難了。」他花了大概一兩個月去適應自己要講廣東話。被問到歌裡面最難的一句廣東話，他則指是：「多苦仍要衝 經得起才會出眾。」新歌的MV，詹仕偉也是特地選在香港拍的，因為歌曲是在講一個旅行，每個人都會有獨自去旅行的時候，而過程中都會有很多意想不到的事情發生：「我那時候來到香港比賽的時候，自己一個來這邊，算是挑戰，也算是一個旅行。」而MV中他有四個場景，而這些場境都是與那一年他來參加比賽有關。

那年，詹仕偉來香港比賽其實是他很喜歡香港這個地方，而吸引他的地方都是一些比較觀光客的地方：「我很喜歡尖沙咀的那個海，就是那一片夜景，我每次來就一定特別想要去那邊坐著。」因為面對著香港美麗的夜景，他覺得是一件能讓他放鬆的時候。而他來香港那麼多次，除了維多利亞港外，令他最深刻的地方就是一個要九拐十八彎的飛鵝山，同樣也是去看夜景，他坦言自己是一個很喜歡看景色的人，就像老人家一樣。

詹仕偉被問到會否來香港作長期的發展時，他即表示自己有個小目標：「我很希望在香港辦一個可以與粉絲同樂的活動，然後也很想要在辦，如果今天有自己發了一個迷你的EP，可以辦簽名會。」而且他很希望可以在今年之內達成，距離今年完結還有3個多月，如果他要達到目標，相信要努力一點才行。

至於在這個過程中詹仕偉有否遇到挫折，他有一度真的想放棄：「我就問我身邊的朋友説，還是我不要出了，因為我就覺得説這種廣東話唱不標準，然後還要出，會不會被人家笑。」雖然他很怕被人取笑，但他最後還是做了，推出了首支廣東話單曲。

在面對著全世界的娛樂行業都處於寒冬的情況下，到底他為何還會選擇在香港出新歌，他認為：「我覺得不能因為覺得很辛苦，就不能去做，我們如果喜歡這件事情的話，那就是要持續地去執行它這樣子。」而他除了藝人外，亦有做其他工作幫補收入，有他去年曾說過的香薰生意，但因為這個生意掙不了錢，所以他亦有做不同的嘗試：「演藝圈很難生活，如果真的只靠這個演藝事業，當然還有看很多副業。就是平常因為是一個會跳舞的角色，所以有時候會幫人家排舞。」他還做出了不少的新嘗試，例如做主持人，訓練自己的口條跟反應力。

