凍齡視帝獲嬌妻慶祝56歲生日趁機放閃　曾被嘲靠老婆養親揭真相

兩屆TVB視帝鄭嘉穎與比他細22年的2013年港姐冠軍陳凱琳於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，轉型住家男。

陳凱琳與鄭嘉穎及三個寶貝仔仔。(ig圖片)

陳凱琳拉埋老公鄭嘉穎一起賣廣告。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

昨日是鄭嘉穎56歲正日生日，陳凱琳當然有為他舉行生日派對慶祝，並把老公慶生靚相和片段放到社交網上分享。陳凱琳留言寫道：「寶貝，生日快樂！ ！ ！ 😎❤️‍🔥🎂我知道你不喜歡派對，但你知道…在馬來西亞的時候🤣😌🥳❤️ 給我最愛的獅子座男🦁 謝謝你是我們家的支柱…明星，所以我代表我們三個小傢伙👦說聲：謝謝你，爸爸！你值得擁有最棒的慶祝！」相中可見陳凱琳邀請了一班好友為老公鄭嘉穎慶祝生日，玩得好開心。

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

鄭嘉穎近年大幅減少幕前演出工作，「轉型」成為「住家男」，將更多時間投入家庭生活，減少接拍影視作品的他，專注陪伴三個孩子成長，與做KOL做到風山水起的太太成鮮明對比，早前陳凱琳落力直播賣貨時，有網民甚至調侃她：「密密工作養鄭嘉穎」，又揶揄鄭嘉穎「視帝」變「廢帝」：「要養鄭伯馬不停蹄工作鄭視帝變鄭廢帝」。不過鄭嘉穎懶理閒言，他也曾坦白對粉絲說，未來作品可能不會太多，因現在家庭對他來說比較重要。陳凱琳也曾在訪問中表示，夫妻倆分工明確，彼此支持對方的選擇，並強調家庭幸福才是最重要的。可見兩公婆互相配合，經營夫妻關係有道，有時又一起在社交平台放閃，Sweet到爆！

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)