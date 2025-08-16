姚焯菲自揭於紐西蘭為專注學業　曾將追求者推開︰唔想影響讀書

去年，姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程，今年9月她將滿19歲並入讀大學。Chantel為最新派台歌《KMC》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，一如她的新歌《KMC》寓意要做自己，面對不少聲音希望她為保事業留港讀大學，Chantel最近正式公布將忠於自己，選擇再度離港4年入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。節目中，Chantel親證本已獲香港兩所大學取錄，至於為何不理公司反對赴美國再走，她說：「有啲嘢我認為啱嘅就要去做！」當下Chantel目標只有學業及事業，她更自揭於紐西蘭為專注學業，曾將追求者推開。她說：「我唔想有任何因素影響我認為最重要嘅讀書。」



Chantel姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅。（IG：@chantelyiu）

Chantel有國民初戀的美譽。(vcg)

Chantel坦言考慮了一段日子才決定赴美國繼續升學，她說：「兩年前去紐西蘭係無忐忑嘅，因為係被迫嘅！但去完之後，又覺得係好好嘅成長機會，學識獨立，每次返嚟工作都好開心。」Chantel於紐西蘭高中成績驕人，登上學校頂尖學生榜獲Top Scholars榮譽，被揭IB文憑試考獲40分或以上成績獲封「學霸」。對於消息指本地港大及科大均已取錄她，她說：「係！」至於為可不入讀本土名校，她說這次不關父母事，「佢哋反而想我留響香港，近返啲屋企。好坦白，我都考慮過，差啲就留返響度。但認真諗咗好耐，不斷同屋企人商量，因為香港無呢個課程，我真係好想讀Music Business。想知呢行點運作，又有law、音樂製作同巿場學，呢一行我想知嘅嘢都有得讀，對將來好有用。」Chantel指父母這回選擇尊重她長大後的決定，至於公司TVB必然反對，她說：「哈！又唔好咁講，反對聲音一定有，我相信你都會愕然，但有啲嘢我認為啱嘅就要去做！」

Chantel之前獨自去到新西蘭讀書，事無大小都要自己處理，令Chantel變得更加獨立。（影片截圖）

Chantel之前獨自去到新西蘭讀書。(姚焯菲ig)

Chantel之前獨自去到新西蘭讀書。(姚焯菲ig)

不為名利沖昏頭腦外，Chantel亦不擔心娛樂圈或粉絲善忘。她承諾一如過去兩年離港，未來四年赴美讀大學，一有休假就會回港全心投入工作及出歌。Chantel自認專注力強，在紐西蘭兩年曾為免影響學業而拒絕追求者，「係有追求者出現，對方唔係咁直接示愛，但我哋不斷有傾偈，會感覺到。但我唔係咁想回應對方，就係因為讀書嘅關係，我唔想有任何因素影響我認為最重要嘅讀書。當我好想做好音樂同讀書嘅時候，我會不顧一切做好，會怕其他嘢影響到，好自然會push away。」

Chantel承認新西蘭讀書時有追求者。(姚焯菲ig)

Chantel承認新西蘭讀書時有追求者。(姚焯菲ig)

快19歲的Chantel指自己未算有過一段真正男女朋友關係，「試過好細個拖吓手，但唔算係一段關係。」談到理想對象的條件及對戀愛憧憬，她說：「條件係唔可以細過我，細個會夢想好後生廿歲頭就結婚，但得返幾年要重新諗過，希望30歲啦！」這次回港先後跟多位圈中男神，包括張天賦、Tiger@MIRROR及周嘉洛合作，問Chantel哪一位是她的理想對象，她說：「哈！佢哋都未必係我理想類型，但每個人都有佢嘅charm。首先MC佢唱歌真係非常好聽，好值得欣賞；Tiger係比較靜嘅人，我鍾意啲人唔會太嘈，呢方面佢都幾好；周嘉洛就好嘈，但佢好搞笑好幽默，我幾鍾意同佢講笑，佢會搞好多爛gag，令到拍《愛回家》成個氛圍好好。」她重申入行後，父母都沒有禁止她拍拖，「爹哋媽咪無特別反對，佢哋知我目標，或者再大啲，我仍然係呢個諗法，到時或者會擔心我無拖拍，哈哈！」