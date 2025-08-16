大灣仔被評《披哥》史上最差表演　陳小春得悉賽果激動落淚

陳小春北上發展多年，以大灣仔之名與多位香港男星，組隊參與一個又一個內地綜藝節目齊齊掘金。最新一集《披荊斬棘2025》中，大灣仔竟被導演開咪公開責罵：「是我見過你們在這個舞台上最糟糕的表演。」令人嘩然。



周柏豪、張智霖、陳小春及林曉峰組成「大灣仔戰隊」，再戰《披荊斬棘2025》。最新一集以孫燕姿的《開始懂了》出戰，雖然4人努力改編加入意見，但綵排時表演得令人側目，陳小春多次忘詞，又未有交流各布各唱，氣得導演開咪公開責備：「你們也是來了兩次、3次的哥哥們，你們是最強的大灣仔，但這個確實，是我見過你們在這個舞台上最糟糕的表演，唱也沒有合上，演也不太對，彼此沒有交流，真的大開眼界，我覺得這不是你們的水平，我不想說這些話，但真的有點糟糕，完全是不合格。」

幾位大灣仔都入行多年，被公開批評都相當失落垂頭喪氣，「大灣仔披哥史上最差表演」更登上網上熱搜。周柏豪也認同說：「呢度我哋4個係永遠無唱齊過。」及後四人主動找熱狗求教RAP方法，正式演出時表現大有改善，但仍跌入危險區，陳小春無奈謂：「點會唔Sad。」最後在各隊伍中排尾2逃過被淘汰命運。陳小春仍忍不住雙眼通紅落下男兒淚，自責未能做到最好。