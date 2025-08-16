千億名媛姊妹花睇GD演唱竟遭粉絲索取身上一物　即時應對令人意外

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》香港站尾場演出於日前 (10號) 圓滿舉行，當晚GD以歌曲《Power》及《Home Sweet Home》為演唱會揭幕序幕。開場不久他即用廣東話說「你好」及「好正」，大派心心，他指自己狀態不錯，反指台下粉絲反應不及第一及第二場，要求粉絲給予更多反應，還扮生氣說：「通常最後一場都會是最好反應，但好像不是，（你們）要證明一下」。GD的演唱會除了吸引大批樂迷粉絲撲飛入場支持，不少名人明星都是座上客，已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與四房千金何超盈亦有結伴去捧場。

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》香港站昨晚尾場演出圓滿完成。

何超蓮與何超盈睇GD演唱會。(小紅書)

日前有網民將當晚在GD演唱會上偶遇兩人的經驗和照片放到社交網上分享，以「偶遇何超蓮何超盈」為標題，發文寫道：「誰懂啊！權志龍演唱會偶遇何超蓮和何超盈，沒好意思合照，我主動上前問『姐姐可以給這個牌子給我嗎，我想紀念』， 她們摘下來直接送給我了，人超級好。本人很好看，臉很小皮膚好而且很白很瘦～超級感謝」。網民都紛紛留言大讚何家兩姊妹真的超級親民友善又大方，而她倆的vvip掛牌亦盡顯身份地位。

何超蓮與何超盈送身上掛牌給網民。(小紅書)

何超蓮與何超盈睇GD演唱會被偶遇。(小紅書)