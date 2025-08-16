Di-Dar ｜黃秋生提議再重演要上紅館　梁祖堯首場謝幕已淚灑舞台

由風車草劇團主辦，《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》載譽重演，於昨晚（15/8）舉行頭場演出，劇中演員：梁祖堯、湯駿業（Ahdee）、邵美君（阿君）、黃秋生、梁業（肥仔@ERROR）及何洛瑤（Sica）等為觀眾帶來了浪接浪的爆笑場面，令全場笑聲不絕。在謝幕時，眾人分享了這次合作的感受，當中足見彼此間的關懷與愛護。



開場前，台前幕後一齊拜神祈求演出順利。（大會提供）

在昨晚謝幕時，台下觀眾掌聲如雷，秋生即開心表示：「我見到你哋咁熱情，我突然有個諗法，假設如果重做去麥花臣好嗎？抑或紅館呀？」觀眾聽到秋生的提議，也興奮得瘋狂尖叫，歡呼聲此起彼落，秋生隨即續道：「我做咁耐舞台劇，我未試過做 一個戲咁開心 ，咁熱鬧嘅！多謝大家！」

秋生謝幕時提議重做去麥花臣或更大的場館紅館好嗎？（大會提供）

Sica事前擔心秋生氣場強勁，還問阿祖對方的細節。（大會提供）

不少人初次見到秋生都會好驚，今次劇中年紀最少的Sica、鄧家杰（Kakit）及杜曦駿（Larry），事前還問阿祖對方的氣場是否十分強勁，不過阿祖台上大爆，在相處過後，秋生與眾人打成一片，而且更成為整個《Di-Dar》團隊的御用軍醫，既為阿君按摩鬆腰，又拎私伙跌打酒為肥仔捽腳，眾人都十分感激秋生。至於感性的阿祖，在台上介紹劇中演員、好同學兼好朋友胡麗英時，他忽然哽咽起來，他解釋道：「上一次《Di-Dar》演到中途嘅時候，佢身體出現咗一啲狀況唔能夠演晒咁多場，今次好開心佢返嚟同我哋一齊演戲。」原來阿祖流下的是充滿喜悅的淚水。

阿祖好開心好同學兼好朋友胡麗英，今次可以一齊演出，因為上次她身體出現狀況未能演出所有場次。（大會提供）

事後，身為監製兼導演的AhDee分享道：「好癲，我以為自己做緊closing， 啲fans嘅熱情同埋反應，係我想像嘅瘋狂一百倍。」由於是重演的關係，不少觀眾都自製了應援物支持劇中跳唱組合R.I.P，有些又帶備螢光棒前來觀賞，AhDee感激道：「今次我哋改咗啲歌，觀眾入嚟當睇演唱會一樣，同大家一齊咁瘋狂咁經歷咗一晚，係好幸福同好玩嘅事，所以我好想同會嚟睇嘅觀眾講，你哋盡情enjoy，盡情開心，希望《Di-Dar》呢套戲可以帶到歡樂俾大家。」