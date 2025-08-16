港產美男剖白受癲癇症困擾　強忍淚水稱極度恐懼：好驚喺個台發作

曾為花美男港產代表的洪卓立（Ken），近年因身形暴漲而飽受攻擊！最近他相隔4年推出全新單曲《重返彌敦道》，新歌歌名似向自己代表作《彌敦道》致敬，他更坦言近年受到失聲與癲癇症的困擾，更以「有些說話幾年來都一直沒有說」為題開直播！

令人心痛！（截圖）

洪卓立眼紅紅！（截圖）

洪卓立直播期間一度強忍淚水！（截圖）

洪卓立稱從不想向外界透露自己受癲癇症困擾，自己服藥超過兩年但仍未敢停藥：「坦白講，我喺內地還債，要做返疫情前或之後簽嘅巡迴音樂會，我係極度恐懼，因為好驚喺個台發作，癲癇症係好情況可以誘發，可以係光、壓力同專心，每一樣嘢都係我喺台上面會遇到，當時聲帶比依家更差，所以好緊張，每次都催眠自己上台，好多嘢都控制唔到地完成，本來我都唔知去向點，做唔做呢行呢？不如轉行啦，但上年巡迴收到一個粉絲朋友DM，話佢都有情緒病但聽咗《回到最愛的那天》就打消咗呢個念頭，又有人用《目前》嚟求婚……但原來我唔紅，但我嘅歌係有影響力，帶到正能量畀大家。可能聲帶永久性地好唔返，但都希望繼續唱歌，幫大家解到好多憂愁，所以無論爛聲定受藥物令我個樣都好，影響到幾多人就影響幾多人。」洪卓立在直播一度眼紅紅，但稱不想賣慘而強忍淚水！洪卓立稱過了宣傳期會嘗試減藥：「希望令大家有正面嘅諗法。」

近年洪卓立身形完全不同。（IG@hungcl）

洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線。（視覺中國）