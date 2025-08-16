陳姓亞姐被爆料做美甲遲大到畀多$100要下個客等　美甲師竟遭恐嚇

昨日有網民於Threads出post分享了一個經歷，發文寫道：「估唔到琴晚篇嘢咁大回響😳其實真係好多😂俾多個你地睇 。約佢11:30，11:30先喺大埔出門口，話比$100叫我後面個客等一陣CLS 亞姐黎 姓陳 (唔開名啦，一陣俾人告)。」並貼出三張與該名陳姓亞姐的對話截圖記錄。從截圖內容可見這名出post的網民應是一名美甲師，陳姓亞姐約好整指甲，原本約了11:30但卻遲到了，美甲師表示下一位客人趕時間不能等，陳姓亞姐便說可以多付$100讓下一位客人等一下，美甲師即罵她不是有錢便可以要人等，要是來不到當初就不要約她11:30，並把陳姓亞姐封鎖了。

美甲師出post爆料。(Threads截圖)

爆料美甲師與陳姓亞姐對話截圖。(Threads截圖)

爆料美甲師與陳姓亞姐對話截圖。(Threads截圖)

爆料美甲師與陳姓亞姐對話截圖。(Threads截圖)

此post一出即惹來不少網民討論，有網民就問道：「係咪陳蕃茄？」推測是2024年亞洲小姐冠軍陳美濤 (Tomato)，結果引來本尊留言回覆說：「大家好，我係亞姐陳蕃茄🍅好多人問係咪我，事主唔係我，我從來唔整指甲（附圖）而且我唔遲到呢，從幼稚園讀到博士都冇遲過到🤣🤣」。其後網民紛紛留言推測，眾說紛紜，而該名美甲師之後又出了一個post，可見對方要求刪了原先的post，甚至恐嚇她會對她不客氣，找人上她的店舖。

陳美濤 (Tomato)回應。（Threads截圖）

網民推測。(Threads截圖)

網民推測。（Threads截圖）

美甲師指是亞視。（Threads截圖）

網民推測。(Threads截圖)