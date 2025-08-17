張兆輝專訪｜談借錢助彭發救病妻兼資助新戲：佢係最有口齒嘅導演

娛樂圈從不缺偷食藝人，花邊八卦看得多，常聽人說「貴圈真亂」，難免讓人對愛情失去信心，幸而仍有「零緋聞典範」張兆輝存在，令人重拾一點信心。結婚28年，他始終如一，對太太專心專情，不惜在事業黃金期毅然退出幕前，全力支持太太創業、陪伴家人。他不僅甜笑大讚老婆百看不厭，談到出軌現象，他更直言：「我當我唔理我太太，咁我啲仔女呢？我點樣面對我啲仔女？啲人個個都講『你爸爸咁樣㗎！』，唔關佢哋事㗎喎。」這份情深，不僅傾注於太太與子女，更延伸至朋友身上。當彭發導演因醫治癌妻陷入財困，張兆輝毫不猶豫伸出援手，卻淡然一句：「每個人都會有佢順風、唔順風嘅時候，總之呢一刻你暫時紓緩到咪OK囉。」有情有義、愛妻顧家，銀幕外的張兆輝，比他任何角色都更叫人動容。



張兆輝接受《01娛樂》專訪。（麥超億攝）

讚彭發導演重情義 一諾千金圈中少有

張兆輝與彭發導演的緣份始於2013年電影《逃出生天》，其後先後合作《通靈之六世古宅》及《困獸》，近日在《空心人》再度碰頭。之所以令輝哥一次又一次應邀，源於他看到彭發的另一面。外界多以為彭導嚴肅，輝哥卻讚他私下搞笑；更重要的是，對方是他從影以來遇過最有口齒的導演。《逃出生天》因片長等因素，彭導不得不安排輝哥在大火中提早犧牲，為此他相當抱歉，還向輝哥拍心口：「我保證下次唔會咁快死嘅！你唔使死！」輝哥深明拍攝變數多，並未放在心上；誰知幾年後突然接到彭發來電，他憶述：「佢話『輝哥，而家搵你拍戲，嗱，今次唔使死，做男一啦！』」該片於山西取景，二人相處近兩個月，了解與默契亦與日俱增，「我覺得一個人可以有咁樣嘅承諾，唔容易囉，同埋未必個個會做到，但係佢係第一個做到。」

張兆輝入行40多年，但他認為彭發是遇過最講口齒的導演，所以他也會義無反顧支持對方。（facebook：張兆輝）

為支持彭發圓夢 電影寒冬投資《空心人》

《空心人》屬彭發最擅長的驚慄片，卻是輝哥未曾挑戰的戲種。今次他飾演典型香港基層爸爸，與王敏奕演兩夫妻；兒子因故離開後二人憶子成狂，最後更以極端方式把兒子以公仔形式「重現」。故事同時帶出夫妻與家人之間缺乏溝通的問題，引人共鳴。據悉輝哥今次亦有份參與出資，他謙稱：「又唔可以講係投資嘅，即係精神上嘅支持啦，大家都係想完成咗呢件事，我都話有咩嘢可以傾嘅，最緊要就係佢又覺得呢個戲佢咁有信心。」當下香港影視業正值冰河期，就連大老闆都「閂水喉」，此時擲錢開戲看似冒險，他卻坦然道：「第一，唔係一份好大份嘅數目，第二，你有一個咁樣嘅承諾俾我，我覺得你係一個好有義氣嘅朋友，唔係咁難得撞到呢啲咁樣嘅朋友。反正你都係會拍戲，亦想拍一啲好嘅故事，冇乜分話多與少，最緊要我出咗點心，係咪呀？話唔定製作咗出嚟會有好好嘅效果，最主要係想完成咗『佢好想拍呢一個故仔』件事，對我又係一個新嘅嘗試，咁咪一拍即合囉。同一個好好嘅朋友去完成一件事，都可能係一個紀錄呢！」

對於在電影寒冬投資開戲，張兆輝最主要是想出點心意支持（facebook：張兆輝）

雖然《空心人》是驚慄片，但劇組心思不為嚇人，而是想提示大家要多關心身邊人。（麥超億攝）

見彭發落淚心酸 借錢助救癌妻免破產

2022年底，彭發太太確診肺癌，每月醫藥費動輒十萬，偏偏他當時卻冇工開，最終不惜借了200萬街數，無力償還下險些走到破產與輕生邊緣。神通廣大的傳媒早於法院門外「捕獲」彭發申請破產，事件一夜傳遍，幸好也有不少人伸出援手。除了有電影公司找他開工並墊支應急外，彭發亦特別點名多謝張兆輝夫婦及吳鎮宇相助。輝哥對此坦言：「少少（錢）啦，呢啲亦都長貧難顧，每個人都有佢順風、唔順風；困難、唔困難嘅時候，總之呢一刻你可以暫時紓緩到咪OK囉，我盡咗我朋友嘅義務，亦都希望你可以好快脆經過呢個難關，咁你咪可以再嚟過囉。」意想不到的是，開工時彭導把家事與情緒隱藏得極好，即使劇組朝夕相對，輝哥亦完全不知對方正面對絕望困境，直至其中一場戲……

談到借錢予彭發救癌妻，輝哥表示：「每個人都有佢順風、唔順風；困難、唔困難嘅時候，總之呢一刻你可以暫時紓緩到咪OK囉，我盡咗我朋友嘅義務，亦都希望你可以好快脆經過呢個難關，咁你咪可以再嚟過囉。」（麥超億攝）

那場戲中，輝哥原本反對太太（王敏奕飾）找羅蘭姐製作公仔作兒子替身，但久而久之連他也入了魔，他們找完羅蘭姐後，終與公仔「一家團聚」。拍攝時，彭導在旁不斷給出令人心悒至極的指示：「當時個角色就係好開心，終於一家人喺埋一齊，佢個樣係開心，但係好淒涼，彭發導演就喺我側邊講，『嗱，最後一眼，好珍惜喇！望多兩眼，唔係就冇得睇㗎喇。」停機後輝哥拿紙巾抹眼淚，同時間亦見彭導在拭淚，他心想：「咦？導演都抹眼淚，咁即係場戲OK喎。」到放飯時，二人對坐扒飯盒，彭導終於缺堤訴心聲：「佢話其實頭先我真係好感觸，唔怕話畀你聽……呢個作品其實我諗住係一個遺作。我都打個突，點解會諗到咁樣㗎？我唔覺你有咩Hints喎，可能嗰時因為佢太太已經係病重嘅時候，變咗睇呢場戲嘅時候，佢覺得我坐喺度好似係佢，咁佢咪會有感觸，Touch到，有共鳴。所以佢先話『嗱，你見到一眼就見多一眼，你要珍惜身邊嘅人…』咁樣，成日都會講呢啲。」

講到戲中的公仔有些少似紙紮公仔，張兆輝解釋：「我記得嗰時導演講，同個設計師講，呢個公仔好重要㗎 ！呢個你整到佢一定要好似一個人仔咁樣樣，俾人一種感覺就係好似你頭先所講嗰啲嘢（似紙紮公仔），導演有個咁嘅要求，人哋喺第二個角度睇咪會好恐怖，但係喺敏奕嘅眼中嚟睇，係佢個仔，冇嘢㗎。」（電影公司提供）

為了更有驚慄片氛圍，《空心人》特地邀請「龍婆」羅蘭客串。（電影公司提供）

彭導曾在訪問中透露，面對困境時一度作最壞打算，想離開這個世界，他當時回應《01娛樂》：「唔到你唔諗埋一邊，所以你問好多人點解消極地了結自己，係唔到你唔諗，你問我有冇諗真係有諗過，因為真係冇辦法，面對唔到。」輝哥追憶過往，才發現對方早有端倪，拍攝間有意無意向他說：「輝哥，好多謝你幫我留下一個美好光影、回憶。」當時他未有深究，只以為是完成作品的客套話。直至日後得悉其念頭，才明白背後意思：「我以為佢意思係拍咗一套戲，有隻碟喺度、有一個紀錄，原來呢個已經係尾後嘅結局，好在後尾冇呢件事發生。但係佢當時嗰一刻，佢亦都自己跳咗落去，所以可能佢覺得要話所有嘅嘢畀人聽，一個提示，就係大家要珍惜現在嘅生活，珍惜現在嘅朋友，總言之要珍惜身邊嘅家人咁樣。」

願為太太做小男人 甘退出幕前支援對方生意

輝哥之所以如此同理，並二話不說伸出援手，除了上述情誼，相信很大可能因為他也同樣是「愛妻號」，能明白彭發之痛。輝哥婚後零緋聞，為多陪伴年紀尚輕的子女、不想錯過其成長，他在2002年與TVB提前解約，打算疊埋心水放下幕前，全力支援太太做生意，他不諱言：「我其實係一個小男人嚟，如果我係女性嚟講呢，我係一個好好嘅家庭主婦。」在他看來，毋須強分男主外女主內，反而應按各自所長分配家庭崗位：「做生意我真係唔係好識嘛，我要去做呢一樣嘢，係一個新嘗試，咁佢係做開吖嘛，咁我咪聽佢講，跟佢嘅節奏、跟佢嘅步伐去行，我喺側邊可以做support，大家共同努力去做好呢一件事。」事實證明部署正確，兩夫妻由最初一間美容小舖，到今天坐擁美容王國，有自己的美容品牌，身家也暴升。外界常以「億萬富豪」、「隱形富豪」形容他，輝哥只笑言：「好多謝佢哋畀我一個咁嘅鼓勵，我會朝住佢哋嘅方向去做。」

張兆輝當年與TVB提早解約，為了就是陪小朋友成長，以及支持太太做生意；在他看來，毋須強分男主外女主內，反而應按各自所長分配家庭崗位。（微博：好想瘦張太太）

對於被稱「億萬富豪」，張兆輝認為：「錢嘅嘢你係搵唔到頂嘅，搵到頂你都要有時間去用，我而家覺得，錢係要搵，但係錢你要自己去用、要去享受，而唔係白搵。你都要畀自己一啲回饋，可以享受某啲嘅環境同生活，咁先係真真正正享受人生。」（麥超億攝）

甜笑讚太太百看不厭 傳授爭吵時處理方法

談到與太太的相識，他直言是最老套且毫無驚喜的橋段——朋友介紹：「愈老土嘅嘢先愈有機會喺埋一齊，咪朋友出嚟、介紹，見過一次面，咁就第二次見面，原來都幾得意㗎喎，成日笑嘅，幾開心㗎喎，又長頭髮喎，差唔多年紀啫，幾成熟， OK吖。」他曾在社交平台說，縱結婚28年仍覺太太百看不厭；如果你看看訪問片段，你會發覺他並無虛言，因為他講起，仍情不自禁甜笑說：「佢嗰時係成日笑㗎，笑得好得意㗎！我記得嗰時同佢去……我哋猜枚㗎嘛，未猜佢已經喺度笑，幾得意呀咁樣，幾好呀，就係咁樣注意，就緣份到喇。」當問他如何做到「百看不厭」境界，他繼續甜絲絲表示：「有時，你望多兩眼，佢成日都有唔同嘅樣㗎！佢有時會……我覺得佢好得意，圓圓哋，有時突然間佢又會好Firm。我真係成日喺我腦海裡面，我係記住，我哋初初識嗰時個樣。當然你而家前面見咁多人，梗有靚女，咁係咪你太太唔靚呀？佢靚喎！佢喺我心目中，我覺得佢一路都係咁靚，唔同時候有唔同時候嘅靚，你覺得佢靚就得㗎喇。」

張兆輝對太太百看不厭，訪問期間更發表愛的宣言：「我真係成日喺我腦海裡面，我係記住，我哋初初識嗰時個樣。」（facebook：張兆輝）

輝哥想起初認識太太時與對方猜枚，對方未猜已笑的表情，頓時甜絲絲笑起來。（麥超億攝）

相伴28年，拗撬總免不了，但輝哥從未想過分開，直言「諗嚟都多餘」，他分享爭吵時的相處之道：「我行開飲杯嘢，之後講句『哎呀對唔住呀，頭先係我咩呀。』咁咪冇咗件事囉。你係咪真係想同佢分開先？唔係㗎嘛，成日都講㗎啦，老夫老妻，過咗啖氣就冇㗎喇，過完之後，又會另外一種嘅嘅味道啦。」訪問當日，輝嫂都在現場，還客氣請工作人員食甜點，輝哥說有太太陪住工作特別開心，對方在家亦會為他備餐，讓他自覺很有福氣：「大家都有大家好嘅嘢、唔好嘅嘢，但係你唔好諗佢唔好嘅嘢，你諗佢好嘅嘢，你諗佢幾幫你忙，準備晒我嘅嘢，又要照顧我又要做facial，又話『你呢輪個樣唔得呀，你瞓低。』幫你做啲咩嘢（美容），呢啲係佢幫到我嘅嘢，如果唔係，我點會咁靚仔？」

張兆輝的顧家性格與成長背景多少有關係，其父親也很注重家庭，自小培養出「屋企個個都有責任嘅」的觀念，「要覺得個屋企你有份，你先至會鍾意個屋企。」（麥超億攝）

婚後只想經營家庭 怕連累子女受指點決不出軌

娛樂圈向來是聲色犬馬之地，身邊拍檔又不乏年輕貌美等上位的女星，加上幕前幕後聚會繁多，對不少男藝人來說，難免是層層誘惑與考驗。輝哥卻能28年如一日，心如止水，實屬難得。被問到曾否對其他女藝人心動，他笑言自己天生是塊木頭、不擅辭令，連結婚前都「冇女埋身」：「啲女仔唔會鍾意我哋呢啲類型，嗰啲好風趣、嗰啲識講嘢嗰啲，女仔就去晒嗰邊，我呢啲木頭喺度睇嘅啫。」認識太太後，他更把心力全然投放在家庭：「我只係想搵多啲好好嘅資源，去整好呢一間屋企，咁你自己揀喇，你想要一個好嘅屋企，定你想出去花天酒地？咁如果我想花天酒地，我唔需要整個屋企啦。」

張兆輝多年來與緋聞絕緣，他表示自己結婚後只一心想經營家庭，將更多更好的資源帶給家人，「咁你自己揀喇，你想要一個好嘅屋企，定你想出去花天酒地？咁如果我想花天酒地，我唔需要整個屋企啦。」（麥超億攝）

多年前張家輝曾在鄭丹瑞《Home Sweet Home》節目受訪，一段有關「偷食」的言論近日翻Hit，片中他被問與關詠荷婚後可曾想過出軌時直言：「梗係有啦！點會無啫？無時無刻呀！但你敢至得㗎？」偷食是一時之快，代價卻是失去多年建立的事業、家庭，家輝直言：「條數唔係好襟計！」網民聽完大讚他是坦率真男人。記者亦就此問「緋聞絕緣體」張兆輝，話未完他已邊聽邊點頭：「冇錯喇，我咪一樣囉！唔敢！係咪你敢你就要咁做？都唔係。」他自嘲並非「時間管理大師」，既知後果，倒不如安分守己：「大家都知啦，呢啲曇花一現，眨吓眼，你覺得值得咩？我覺得唔值得喎，同埋你有責任㗎嘛，個責任就係畀你嘅太太㗎嘛，我當我唔理我太太，咁我啲仔女呢？我點樣面對我啲仔女，啲人個個都講『你爸爸咁樣㗎！』咁我啲仔女，佢會覺得『唔關我事㗎喎，爸爸，點解你要畀啲嘢我嘆吓？』係咪？做人唔可以咁自私囉，你自己嘅嘢你自己承受就OK啦，當你有咗呢啲嘅時候，你就要為人哋諗吓。」

多年前張家輝曾在鄭丹瑞《Home Sweet Home》節目受訪，一段有關「偷食」的言論近日翻Hit，片中他被問與關詠荷婚後可曾想過出軌時直言：「梗係有啦！點會無啫？無時無刻呀！但你敢至得㗎？」他認為偷食代價高昂「唔襟計」，言論獲網民讚坦率真男人。（ViuTV）