張兆輝專訪｜因一套TVB劇獲杜琪峯邀拍戲　難忘6字金句卻從未被罵

如果不是中學老師一句「你個樣點睇都唔似係明星啦！」，張兆輝可能一生都不會踏足電視城，成為今時今日的演技派。演員從來非他夢想，聽了老師的話，剛畢業的他就撐著大無畏心態，交$20報名費當買張參觀電視城的入場券買門票，最後竟在4000人中脫穎而出。19年電視台生涯，角色多是警察、富商，在2002年他為了孩子決定退出幕前，全力照顧家人，不過命運卻在翌年推他重返影壇，再遇杜琪峯後，他憑《大隻佬》、《黑社會》、《放．逐》等揭開人生新一頁；伯樂杜琪峯金句多，讓他最深刻的原來是一句六字真言——「醒醒定定呀嗱！」



張兆輝接受《01娛樂》專訪。（麥超億攝）

考訓練班當付$20參觀電視城 竟成功考上

張兆輝兒時在木屋區長大，家中有五兄弟姊妹，他排行第四，三哥比他年長八年，因此在他成長階段，哥哥姐姐大多已經工作，父親則在家裡製作藤器傢俬，一家人雖不算富裕，但生活亦不至匱乏，至少能夠吃飽穿暖。他憶述：「佢哋話『你已經好好㗎喇，有五毫子早餐，我哋五毫子早餐都冇呀！』其實最主要都係話，大家一家人喺埋一齊嘅時候係好開心，食乜嘢、有冇嘢食，並不重要，最緊要大家喺度，冇嘢做就玩吓麻雀仔咁樣，大家最緊要凝聚喺一齊，放假嘅時候你又對住我，我又對住你，而家諗返起，係真係一個好有家庭樂嘅家庭。」童年時他立志要成為足球員，第二志願則是警察，一來能維持治安，二來年年加薪，是份穩定鐵飯碗，「結果做咗，兩樣嘢我都做晒，不過唔係真嘅啫。踢波我又有做球員，警察就成日做啦，不過係拍戲，都有實現到嘅理想嘅一半。」

張兆輝的童年志願，首選原來是足球員，雖然最終成為演員，但至少入了明星足球隊，都償了心願。（麥超億攝）

演員這條路，甚至不在他的人生規劃內，連「第三理想」都不如。他坦言是中學老師建議他報考藝員訓練班，原因並非看中他的潛質，而是覺得他根本不可能入圍，倒不如當去體驗和見識，於是他也抱著交$20報名費當參觀電視城的心態，「我話『唓，我都唔係做明星。』佢話『你個樣點睇都唔似係明星啦！』」以前電視台感覺係咩呢？其實好神秘，我哋唔識㗎嘛，點解會喺個電視框嗰度會有嘢睇？佢點樣整㗎呢？嗰時電視城喺廣播道77號，見到$20報名費，最尾嗰一日就報名，入去睇吓《香港8幾》（個錄景廠），嗰個地鐵咁真，原來得一橛，嗰張凳嘅啫，睇吓有幾新鮮。」誰知他一路過關斬將，竟然成功從4000人中被挑選，成為第11期藝員訓練班的40位學員之一，同屆人才輩出，包括梁朝偉、周星馳、吳鎮宇、歐陽震華等，問他覺得自己憑何脫穎而出，他只笑說：「唔係脫穎而出！係好運執到你！」

張兆輝（藍色箭嘴示）同屆訓練班人才輩出，有梁朝偉、周星馳、吳鎮宇、李子雄、歐陽震華、關禮傑等，位位都揮低3600幾人方成功考上。（網上圖片）

讀訓練班零收入 幸獲胞姊每月畀錢搭車食飯

張兆輝笑言當時外貌「成個番薯咁」，髮型古怪又木口木面，全然不知為何能被選中：「你唔知佢哋用咩角度睇你，或者真係好彩，佢執到你，將你雕琢過、打磨過出嚟，你先變另一個人。」由於未滿21歲，他還需監護人簽名，才向家人坦白交代自己考上了訓練班。父母得知讀訓練班的這年沒有收入，拋下了一句：「你諗你啦。」並叫他問姐姐意見。他憶述：「我話『家姐，我想讀訓練班。』佢話『訓練班咁點呀？有冇錢㗎？』『冇。』『使唔使交學費㗎？』『唔使，我只係要零用錢，我要食飯我要搭車。』佢話好啦，我負責供你一年，每個月畀$200你。就係咁樣捱咗一年，所以好多謝我家姐，如果唔係我都冇得入去呢個訓練班，因為我冇錢呀，我爸爸淨係話『你諗掂佢。』」

張兆輝取笑自己考訓練班的報名相「成個番薯咁」。（facebook：張兆輝）

活力先生等足三年 終入《香港85》劇組

幸好沒有辜負家姐期望，訓練班畢業後不久，他便獲得演出機會，其中最為人熟悉的便是「活力先生」，原本只打算做一年，誰知一做再做，他說：「爸爸話㗎嘛，公司叫你做咩嘢就做咩嘢，聽聽話話做好佢，唔好諗咁多，一條心去做嘢，咁我咪揸住呢個宗旨，就做一年。吖，佢話『唔係喎，你做得幾好喎。』叫我再做多年，我話咁咪冇得拍戲？咁好囉，公司叫我做多年咪做多年囉。做多年之後，OK啦，又叫你嚟，我諗係咪完事喇？唔係！再搞多一年，咁就第三年。」同年，他與公司續新約，誰知公司突然間改變主意，叫他不用再做「活力先生」，他擔心自己是否犯了什麼錯，原來是有劇組認為某角色適合他，邀他在《香港85》演順嫂（梁葆貞）的兒子，其後又在《神勇CID》、《黃金十年》、《我愛玫瑰園》等劇中擔正。輝哥不但獲白茵、吳孟達、譚炳文等前輩悉心提點，開始走上演員之路，甚至在街上也有人用角色名叫他。

入行後第一個代表作便是「活力先生」，做完一年又一年，第三年終於轉去劇組。（facebook：張兆輝）

輝哥轉去劇組後，首個作品是《香港85》中順嫂的兒子張鏘。（《香港85》劇照）

《黃金十年》講的也是一些初出茅廬年輕人畢業後要找工作的故事，正好與當時的輝哥相符，難怪他說演起來很輕鬆，只是做返自己。（《黃金十年》劇照）

講到《我愛玫瑰園》，輝哥笑言：「嗰陣時有咁多嘅靚女，曾華倩呀，靚仔就我呀，啲後生仔一齊，每日有啲唔同嘅故事，而家都仲有啲人喺度講緊《玫瑰園》，大佬文、大佬文咁叫我，我拍到呢啲戲，又有啲咁好嘅回憶，都叫做有啲安慰。」 （《我愛玫瑰園》劇照）

角色被定型 試反派新演法被監製批搶戲阻止

不過隨着時間，他的角色開始單一化，演來演去多是警察或有錢人，發揮空間漸漸變少。他直言：「演員基本上係好被動，後期我拍嗰啲嘢都多數都係警察、警察、警察；有錢、有錢、有錢，冇一啲特別嘅角色俾我去嘗試。好多人佢哋會咁㗎嘛，『警察？唔使諗喇，就阿邊個啦。』最多係個故仔或者題材唔一樣，或者可能都係差別不大，咁咪變咗成日好似冇乜特別。」問他是否因為個性太平和及與世無爭，不會主動爭取，他坦承：「呢句說話都有好多人同我講過，太太都成日同我講，但係我覺得，我哋爭取咩呢？你請我拍呢個戲，咁我咪拍呢個角色囉，係咪？唔通我話『我想爭取拍Mel Gibson嗰個戲！』，兩回事嚟㗎喎。」他試過在能力範圍內尋求突破、爭取改變，比如監製找他演警察，他會問可否演賊，但最終發現多一事不如少一事，「畀唔畀你呢？當時嘅環境，有公司喺度，畀唔畀你呢？不如留返啖氣暖吓肚，無謂好似覺得你好麻煩咁啦。」

戲路後來愈來愈重複，但輝哥認為爭取也無用，笑問：「唔通我話『我想爭取拍Mel Gibson嗰個戲！』？」他認為演員始終被動，試過在能力內爭取角色改變，最終發現留返啖氣暖肚更實際。（麥超億攝）

電視台競爭激烈，人人排隊等上位，不少人為求機會會主動到監製房叩門，他也有過一次「上監製房」經歷，當時正拍攝《天地男兒》飾演衰仔「大飛」的他，想試用新演法：「佢係黑社會『bi-li-ba-la』嗰啲咁樣，有次唔知俾我喺街睇到一個人係咁樣，我就覺得，咦？我可以咁樣用喎，我就拍咗兩晚，通宵戲，跟住個監製就話『你咁樣唔好喎。』我話『因為我想呢……我成日都係做呢啲正派嘅人，而家呢一個咁樣做好唔好呀？』佢話『唔好，因為你同其他人比…你Overacting。』」最終，他被要求做回「張兆輝式古惑仔」，他無奈表示：「我冇爭取過咩？我有爭取過；得唔得吖？唔得，咁不如唔爭取。」最終，輝哥在2002年左右選擇離開TVB，他否認是心灰意冷，主因其實是家庭。

輝哥曾為《天地男兒》的「大飛」構思新的演繹方式，卻被一句「你Overacting」打沉。（《天地男兒》劇照）

為家庭退出幕前 一年後杜琪峯因翻看《倚天》邀他拍戲

在TVB做夠20年，原來會獲贈一條金鏈，但他寧願在第19年提前解約，放棄金鏈，只因不想錯過孩子成長。「拍電視你知啦，我哋都真係得兩個鐘瞓覺，一拍嘅時候，嗰時時裝劇20集就兩個月一套，兩個月好似失聯咁㗎喇。所有人都聯絡唔到你，最緊要你就拍嘢先。如果我屋企小朋友有啲乜嘢，咁我咪心掛掛？或者佢頭暈身㷫、半夜發燒，要去急症室，咁又係我太太去做呀？咁樣好慘㗎。」因此他決定退出幕前，全力支援太太的美容生意，本以為就此淡出，但正如輝哥在訪問中講到，做演員其實好等機會：「如果你撞正，就唔同㗎喇。」一年後，機會竟從天而降，杜琪峯（杜Sir）約他吃飯，隨口一句「咁得閒，拍吓嘢啦！」他絲毫沒有猶豫便答應，憑著《大隻佬》的火爆警察鍾Sir正式進軍影壇，從此一套接一套，成為杜Sir及銀河映像的御用班底。

原來已立定決心退出幕前的張兆輝，因杜琪峯一句「咁得閒，拍吓嘢啦！」改變命運，正式進軍影壇，從此成為杜Sir及銀河映像的御用班底。（圖片來源：VCG）

之所以答應回歸演藝圈，除了電影拍攝時間較短，不會像電視劇般困身，拍完便能回家，但輝哥不諱言，起初亦很好奇為何杜Sir會突然想起自己：「我問佢，點解咁耐冇見你記得搵我嘅？佢話冇，『咁啱嗰次我返加拿大，冇嘢做，租咗套《倚天屠龍記》，睇吓你哋啲人拍成點先！』佢話『見到你拍楊逍，OK喎，幾穩陣喎，咁就搵你拍吓嘢囉。』」雖然在影圈未必是主角，但至少能讓觀眾留下深刻印象，拍過不少叫得出名的角色。他坦言杜Sir確是自己最大的伯樂，指示清晰、默契十足，「我記得有一次拍《黑社會》，有張兆輝、張家輝、梁家輝三個，其他導演就會話『家輝你咁樣啦，兆輝你咁樣啦。』但杜Sir就『阿邊個邊個，你去嗰度攞支槍，攞過嚟……』其實我哋好集中精神聽，佢話『阿邊個你過到去，就俾佢扑一下啦！』佢一講我就知要做乜嘢，咁係咪即係已經有默契？」

輝哥因在電視台被定型做警察角色感到無癮，但他進軍影壇的《大隻佬》也是演警察，他解釋：「嗱，又係警察，但係呢個警察係我冇做過咁樣類型嘅警察，即係新嘅警察，係咪？先前嗰啲形式上、故事冇乜大分別呀嘛，呢個唔係，呢個直頭係另一回事。」（《大隻佬》劇照）

哪怕杜Sir講得怎樣含糊，張兆輝都聽得懂，這便是彼此的默契，他說：「佢成日都話好鍾意同我哋一齊，因為唔使講，我哋會明白佢意思，唔使佢嘥好多時間去再重複，因為佢覺得『我已經好多嘢諗，講一次你哋明白就最好啦。』所以我哋咁樣都叫做幫咗導演一把嘅，等佢唔使嘥咁多時間。」（麥超億攝）

《黑社會》師爺蘇 口吃設定源自TVB一導演

提到《黑社會》，戲中那位漏口律師「師爺蘇」絕對是他的代表作之一，每次網上討論他，總有人提起「師爺蘇」這個名字。記者一講起，他即時幽默地「師爺蘇」上身，口吃地回應：「真…真係？真…真係討論我呀嘛？點…點解呀？」原來角色的靈感，來自TVB其中一位導演，「有一次杜生喺度食飯，就講起呢個導演，咁我就講『Long…Long Gun呀嘛？』佢話你真係扮得似。如是者突然間佢有一次話，不如用呢個形式去做呢樣嘢（角色）呀，我話都好喎，律師好少可會咁『捩𠾍』，『真……真…真係咁講？』就係咁樣融入咗落去。」若想睇輝哥經典重現「師爺蘇」，記得18:30去《香港01》YouTube睇片！

輝哥指自己拍攝時很快就與「師爺蘇」二合為一，但後遺症就是煞青後自己都漏口了一段時間，至後來才回復正常。（《黑社會》劇照）

另一個令他印象深刻的角色，是《放．逐》中的經紀人，專門轉介殺人任務賺錢。其中一場戲，他在旅館房內，要逐個走到張家輝、黃秋生、吳鎮宇、張耀揚、林雪耳邊講「殺呢個就幾多錢，殺嗰個又幾多錢……」輝哥緊張得不得了，他解釋：「一入到去，嘩！對住幾大影帝，嗰張劇本就係……正如我所講冇劇本，化妝嘅時候，三頁紙，嘩，全部都我講嘅？」壓力在於房內所有猛人的目光皆聚焦於他一人身上，稍有差池，整場戲都立即大打折扣，不過好彩杜Sir指示清晰，對入戲很有幫助，最終他在壓力下順利完成，直呼非常過癮，「返嚟都覺得咦？合格喎， OK，好開心，學到嘢！」

張兆輝（右二）在多位影旁級人馬面前演戲，眾人將目光焦點落在他身上，他再走到各位耳畔交帶任務，他直言壓力很大，但完成到又覺得很過癮。（《放·逐》劇照）

未被杜琪峯鬧過 最記得對方六字金句

杜Sir在圈中出名愛鬧人，甚至有人惡搞過他辦公室「止於至善」的匾額，改圖成「做錯就X」。不過，輝哥就表示自己從未被對方鬧過：「杜生好少鬧演員，除非⋯⋯佢講好多次你唔明，或者你唔知道自己做乜，或者你唔熟對白，佢都會講兩句，第三次先鬧你嘅啫。我見就冇鬧過，其實佢係鬧咩呢？佢係鬧一啲工作範圍嘅人員，或者……你知佢可能心急，講完之後你就要快啲啦，『搞咩呀？搞半日都仲未搞掂！快啲啦！嗰盞燈擰過啲啦！』其實嗰啲佢可能係心急，但係演員嚟計，我真係未俾佢鬧過，除非都話你完成唔到佢要求，或者你真係你自己喺度懶懶閒，唔記對白，又唔知自己喺度做乜，又掛住傾偈，咁你就死梗啦！實鬧梗啦！但我真係未試過。」最後，問到杜Sir可有說過什麼讓他銘記一生的話，他立即一秒杜Sir上身：「醒醒定定呀嗱！同佢拍戲呀，『醒醒定定呀嗱！』自己出嚟見到啲人嘅時候，又醒醒定定，對事你又要『醒醒定定呀嗱。』」這六字真言，值得你同我記低。

張兆輝說杜琪峯很少罵演員，就算勞氣都會第三次先鬧。（圖片來源：VCG）