風華背後｜51歲視后回巢同汪明荃隔25年再合作　曾傳難產落實開拍

去年TVB 2025年節目巡禮當中，預告了來年會有15套劇集，其中就有邵氏與內地平台共同合拍的重頭劇《風華背後》，有指該劇參演陣容鼎盛，力邀汪明荃（阿姐）、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛、鄭希怡等演出，令大家相當期待。

《風華背後》參演陣容鼎盛，令大家相當期待。（微博圖片）

然而當大家期待之際，今年年初傳出劇集因劇本進度等問題，開拍日期遲遲未定。而蔡少芬的經理人在回覆傳媒時，承認劇集的確是延期，還表示接拍與否仍屬未知數，主要是要看確實開拍日子才知道能否接拍，所以引起劇集隨時難產一說。不過最近就有好消息傳出，有指該劇會在近日舉行開鏡儀式，已落實的演員名單包括汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衞等，多位好戲之人鬥戲，備受期待。

《風華背後》落實開拍，蔡少芬亦在主演名單內。（蔡少芬微博圖片）

近年已將重心轉移內地發展的蔡少芬，其實已有多年時間沒有拍攝港劇，對上一次拍攝還是2017年的《老表，畢業喇！》，而她與汪明荃更是相隔了25年再合作，對上一次二人是拍攝《創世記2之天地有情》（2000年），而汪明荃亦有三年時間沒有接拍劇集，其在2022年拍畢劇集《回歸》後就沒有拍攝電視劇，相信二人久違合作，會帶新火花給觀眾。

汪明荃同蔡少芬相隔多年再合作拍劇。（汪明荃微博圖片）

朱茵亦有份主演《風華背後》。（朱茵微博圖片）

另外，罕有拍攝TVB劇集的朱茵，是次亦相隔了22年再回巢拍劇，更是與好姐妹蔡少芬一同合作，更添可看性。據指，該劇是以商業鬥爭為主題，在擁有億萬王國的集團家族中，大家是如何去角力呢？