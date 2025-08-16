羅家英罕談舊愛李寶瑩直認蹉跎了婚姻　轉型演員因一事自覺似男妓

現年78歲的羅家英早前受訪時自爆第四度患癌，並表示選擇不接受化療和電療，改以注射女性荷爾蒙針及服藥控制病情，醫生評估他尚有約8至9年壽命。月前羅家英接受好友查小欣的YouTube頻道「紅查館」訪問，大談四度患癌的心路歷程，並親揭「放棄治療」的真相。羅家英亦十分豁達，決定在這8、9年內盡情吃喝玩樂。

羅家英接受查小欣訪問大談四度患癌的心路歷程。（YouTube影片截圖）

羅家英除了與查小欣談及病情與對生死的看法，該節目最新播出的一集，羅家英還罕談與有「小芳艷芬」之稱的花旦李寶瑩的一段情，直言：「我蹉跎了我的婚姻。」不過羅家英只以XX小姐來形容舊愛李寶瑩，並沒有開名提及對方名字。羅家英和李寶瑩於1973年開始拍拖，展開了一段姊弟戀。當時李寶瑩在粵劇界已經是當紅花旦，十分出名，但羅家英卻只是小有名聲，他倆的戀情一直不被看好，就連李寶瑩的父母都認為羅家英接近李寶瑩是有目的。不過兩人在一眾反對聲音以及外界質疑下拍了14年拖，到1987年正式分手。

羅家英罕談與李寶瑩一段情。(youtube截圖)

羅家英坦言蹉跎了自己的婚姻，他說：「XX小姐之前我都有拍拖，不過全部係小家璧玉，唔可以支持我做大戲，如果我哋結咗女婚，生咗仔女之後唔能夠做大戲， 我可能要轉行養家，所以我寧願窮，寧願蹉跎我嘅婚姻 ，只係拍拖，希望有個富家千金睇中我，畀錢我做大戲、做戲服，等我去到粵劇某個層次，我都願意的（以身相許？）差唔多係咁上下，我覺得係好可悲。」

羅家英罕談過去一段情。(youtube截圖)

另外，羅家英又談到他在90年代，由粵劇文武生轉型做演員的感受。羅家英說：「喺《金枝玉葉》要我扮基佬穿條短褲，前面搵樹葉遮住，唔得囉，我假假地都係文武生，點可以咁做？我本來真係想走，但係人哋BOOK晒廠，唯有同自己講，如果呢關過唔到，我都唔使拍電影，最後忍忍氣都拍咗。之後出嚟係有啲效果，但冇乜人有感覺，只係自己覺得唔好意思，所以咁就過咗。」羅家英又說：「有一次半夜去山林道開工，唔使化妝，做過整容醫生，扮係幫王小鳳隆胸，嗰陣乜都冇做過，拍完塞咗兩千蚊畀我，嗰刻覺得同男妓冇乜分別，半夜三更打電話畀你去「應召」，個零鐘就有兩千蚊，都係咁上下價錢。」