G.E.M.啟德開騷感觸落淚　與藍奕邦恩怨再被網民出土

G.E.M.成為首位在啟德主場館開騷的女歌手。

鄧紫棋（G.E.M.）相隔8年，再次在香港開騷，並首攻啟德主場館，昨晚（15） 第一場《I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》完騷後，不少網民在Threads分享演唱會影片，大讚G.E.M.實力外，又指「原來啟德主場館可以有好音響」，不過更多網民提到的是「GEM一場啟德＝藍奕邦成世」，二人的陳年恩怨再被翻出。

2012年尾，G.E.M.拍片炮轟商台。

2012年尾，當年只得21歲的G.E.M.疑未能入圍「叱咤最喜愛女歌手」，故在臨近樂壇頒獎禮的前夕，在YouTube上載了名為《G.E.M. 對香港頒獎禮的看法》的片段，表達自己對已變質頒獎禮的態度，當中提到「你想做一個一年度的event是沒問題的，想搞一個盛世，讓很多人來參與是沒問題的。但是，你一定要admit自己在做的這件事。你一定要be true to yourself。」其後，G.E.M.當時的經理人張丹曾公開表示「叱咤偏幫自己人，名義上話專業推介、掛名網上投票，其實係自己友埋堆。」並宣布G.E.M.缺席叱咤頒獎禮。

G.E.M.在個唱上提到「以前臨出場在後台會擔心出場被人噓，今次再唱《孤獨》找到人生意義。」邊說邊淚流披臉。（網上圖片）

影片上載後，藍奕邦以前輩身份發文，提醒G.E.M.要飲水思源同謙虛：「小妹妹，既然你覺得香港的頒獎禮比以往少了意義，你又何必勞師動眾為你覺得沒有意義的東西拍一條如此good quality的短片呢？口說不在意，難道心底還在意？G.E.M.，你很幸福，有很多歌迷，也很有才華，若你的音樂真夠good quality，自然會超越制度吧！用花來拍片的時間寫多一首歌吧！還有，切記兩字：謙虛。還有，藍uncle等了八年才得到他們的第一隻冠軍歌…噢！你記得人家08年給過你生力軍獎嗎？記住：感恩！飲水思源！」

藍奕邦當年曾提議G.E.M.要飲水思源。（資料圖片）

其後藍奕邦在活動上，就帖文再一次不留口地批評後輩 G.E.M.︰「如果想改變世界，先改變自己心態。」又表示有意寫歌畀G.E.M.，但希望成事的話，歌名不需要叫《謙虛》，句句有骨。不過，你有你講，G.E.M.繼續密密吸金，同年，她以6百萬買入荃灣韻濤居千呎海景複式單位，並在1年後（即2014年）因參加湖南衛視歌唱節目《我是歌手》第二季因而爆紅，成功打入內地市場。至於藍奕邦，原定今年初舉辦廿周年演唱會，但卻在門票開賣後，突被場地通知要取消場地預訂。