生萬物｜楊冪棄女神形象演村姑　演技大爆發喊戲感染力強令人心碎

曾有「收視女王」之稱的楊冪，去年連續推出三部作品《沒有一頓火鍋解決不了的事》（電影）、《狐妖小紅娘月紅篇》、《哈爾濱一九四四》，可惜收視及口碑都不佳，更被選為「年度最失望演員」，人氣下跌了不少。

《生萬物》大受好評 。（《生萬物》微博圖片）

但今年連續推出的兩部電影作品《醬園弄》及《長安的荔枝》卻大受好評，雖其不是女主角，但憑出色演技受到不少肯定。而在近日播出的新劇《生萬物》亦迎來高收視，挑戰飾演農村婦人的楊冪演技備受好評，其中一段被父親拋棄後的戲份，完全展現了甚麼叫演技炸裂，廣受好評，靠着實力再挽回人氣。

楊冪在劇中飾演農村婦人。（《生萬物》微博圖片）

楊幕在劇中飾演寧繡繡，是天牛廟村首富的女兒，與家族實力旗鼓相當的青梅竹馬費文典（張天陽 飾）結婚，沒想到就在出嫁當日，她就被土匪綁走，而父親為了保全土地財產拒絕贖她回來，還將她妹妹作為交易籌碼嫁入費家，遭到父親拋棄、未婚夫另娶他人，楊冪將錯愕、絕望到崩潰的情緒演得淋漓盡致，相當有層次感。

楊冪質問父親。（影片截圖）

楊冪演技大爆發。（影片截圖）

在楊冪成功從綁匪手中逃離回家質問父親那一幕，她強撐着身體，含淚質問父親，將委屈與絕望的情緒一層一層細膩展現，到決絕與父親斷絕關係時，她並沒有放聲痛哭，強忍淚水含恨冷笑，將被至親背叛的窒息感詮釋得淋漓盡致，眼神透露出無力吶喊的苦楚，非常令人心碎。

哭戲有層次。（影片截圖）

眼神充滿絕望。（影片截圖）

而當她跑去費家與費家話事人秦海璐（飾 費左氏）對峙時，當她聽到對方說被綁匪綁架後的女人是不可能再進入費家門的時候，她終忍不住淚水，隨後顯得很無助地倒在地上，眼神中展現了無力和絕望感，再到最後去到雪地無聲崩潰痛哭，將破碎的憐情終極爆發，哭戲轉變有層次感，極具感染力。

楊冪將崩潰的情緒把控得好好。（影片截圖）

崩潰獅哭。（影片截圖）

而楊冪為了該角色更提前4個月前往山東體驗農村生活，融入農村參與耕作，苦練當地方言，貼近角色展現勞作的痕跡，甚至乎素顏演出，盡力將農村婦人較為粗糙的形象盡現，完全打破了以往「女神」的形象。

楊冪打破了以往「女神」形象。（楊冪微博圖片）

劇集有熱度。（網上圖片）