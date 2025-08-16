前TVB新聞之花無預警宣布做媽媽　身材出眾有「翻版陳瀅」之稱

現年33歲的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾而備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她在2023年8月宣布離巢後，去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更升呢成為副課程主任，相當叻女！今日（16日）孫雪祺在IG大曬孕照及一對初生BB的腳仔相，無預警宣布榮升做媽媽！

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）。（IG@gigi.sun928）

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）前年8月宣布離巢。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺離巢後大解放。（IG@gigi.sun928）

曾參加央視節目《主持人大賽》。（IG@gigi.sun928）

去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院。（小紅書圖片）

其後再轉到香港教育大學任職，更升呢成為副課程主任。（影片截圖）

表現相當淡定！（影片截圖）

孫雪祺寫道：「解鎖人生新角色🩵❤️第一次陀B好緊張，慶幸過程一直好順利，經歷太多新奇幸福的體驗，感謝你來到身邊🎁🥹」相中所見，身穿Deep V晚裝的孫雪祺輕撫孕肚，又激罕公開與另一半的合照，挺着巨肚的孫雪祺手腳依然纖幼，流露幸福笑容！

激罕公開與另一半的合照！（IG@gigi.sun928）

恭喜恭喜！（IG@gigi.sun928）

榮升人母！（IG@gigi.sun928）

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，曾擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。2018年孫雪祺正式加入無綫（TVB）新聞部，初時做國際新聞為主，其後再轉去財經組，亦有兼任天氣主播。孫雪祺原本在城大教本科課程，但她轉職到教大後負責開設新媒體和社交媒體文學碩士課程，早前她更返母校上海師範大學演講，之後又到另外兩間大學演講，除了介紹課程之外，亦有分享自身經驗，大受一班同學仔歡迎！

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士。（小紅書圖片）

2018年孫雪祺正式加入無綫（TVB）新聞部。（小紅書圖片）

現時任職於香港教育大學。（IG@gigi.sun928）

返母校上海師範大學演講。（影片截圖）

又到另外兩間大學演講。（影片截圖）

分享自身經驗。（影片截圖）

介紹課程。（影片截圖）

