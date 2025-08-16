我們的河山劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

我們的河山陸劇又名，改編自同名小説。有劉戈建作為編劇，毛衛寧為執導，由王雷、陳鈺琪、焦俊豔、張天陽領銜主演的一套以抗戰為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、人物關係以及追劇日曆。

我們的河山電視劇情大綱

1937年，抗日烽火燃遍華夏。在崮城縣，滿懷熱血的青年共產黨員莊埼風（王雷 飾），在其上級領導周密（於洋 飾）的指導下，深入民間，展開了一場艱鉅的敵後鬥爭。他們遵循《論持久戰》的戰略方針，透過減租減息、組織農救會等方式，成功喚醒並團結了廣大群眾，將渙散的力量凝聚成抗日的洪流。

莊埼風不僅帶領民眾剷除魚肉鄉民的土匪，更組織武裝力量對日偽政權發起有力打擊。在八路軍一一五師的支援下，軍民同心，生死相依，逐步建立起穩固的抗日根據地。他們在敵人的高壓統治下，憑藉無比的勇氣與智慧，硬是撕開了一道封鎖的裂口，將孤勇化為合力。最終，他們成功反擊了日軍的多次「掃蕩」，徹底擊潰了淪陷區的偽政權，迎來了抗戰的偉大勝利。

我們的河山播出時間｜最新追劇日曆

我們的河山電視劇幾時播?我們的河山一共有40集，由8月16日8:00起，鎖定CCTV-1黃金檔、愛奇藝 、 咪咕視頻 、優酷 、騰訊視頻 播放。

電視劇我們的河山@Weibo

我們的河山演員

王雷 飾 莊埼風

電視劇我們的河山@Weibo

陳鈺琪 飾 劉竹梅

電視劇我們的河山@Weibo

焦俊豔 飾 王彧

電視劇我們的河山@Weibo

張天陽 飾 張治