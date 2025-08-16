呂爵安演唱會｜新任CEO與鏡仔撐場　Edan連環自嘲再與羅家英祓人

Edan呂爵安一連三場演唱會《EDAN LUI “e to E” LIVE 2025》今晚（16日）在亞博開鑼。MakerVille（MKV）新任CEO金廣誠與MIRROR成員Anson Lo、邱士縉、李駿傑、柳應廷齊齊現身；另外，MKV藝人包埋WinWin、Phoebus 、Lyman 、陳俞希、「爵屎」小儀、大表嫂李炘頤（Alina）都有捧場。

帶上如枯枝面具的Edan，以全黑西裝配上一頭金髮型格登場，一口氣送上《純銀子彈》、《油麻地莎士比亞》及《天天都是愚人節》。上一次講經的Edan，今次玩得更癲，穿上佛袍化身「祓教大師」二登，並執祓祓講經，三大教條包括「做乜諗嘢」、「關你諗事」以及「來都來了」，期間連環自嘲自己經常出現在「難聽歌手俱樂部」、又表示自己以前出歌點擊率高，但新歌只得幾十萬點擊率；之後又說以前妹妹小如豬社交平台都是上載兄妹合照，但如今小如豬只上載與產品的合照，但好處是小如豬賺錢的話，自己可以退休。

身穿佛袍的羅定英出場，不停「祓」Edan，又爆當年拍攝綜藝時，經常「唔著衫」，其後家英哥又爆私下會叫Edan做「呠呠」，原因是他經常放屁，越爆越多，嚇得Edan提家英哥要唱歌。

帶上如枯枝面具的Edan，以全黑西裝配上一頭金髮型格登場。（葉志明 攝）

一口氣送上《純銀子彈》、《油麻地莎士比亞》及《天天都是愚人節》。（葉志明 攝）

Edan穿上佛袍化身「祓教大師」二登。（葉志明 攝）

羅家英患癌，但依然好精靈。（葉志明 攝）