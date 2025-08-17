方力申向葉萱跪地求婚片段終曝光　感動相擁：我們一起撐住

方力申老婆葉萱（Maple）在兩年前接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問，揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，聲淚俱下自揭被鄭明析性侵，引起極大迴響。Netflix日前播出新一輯紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》（The Echoes of Survivors: Inside Korea's Tragedies），並在第3、4集再度採訪葉萱，更在片尾公開今年2月方力申於美國洛杉磯向葉萱求婚的片段！

葉萱於《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片節目上繼續發聲。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱今年初到韓國聽取鄭明析的判決，對於結果她表示：「事情總算結束了！判有期徙刑17年，跟我過去十年來的痛苦，以及這段難熬的抗戰相比，坦白說稱不上是甚麼補償，但至少從此以後，不會再有受難者了。」今年2月情人節，方力申宣布向葉萱求婚成功，並在美國舉行婚禮，之後又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母！

方力申在今年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（方力申IG圖片）

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

方力申在父親節當日公布太太懷孕喜訊。（IG@alexfongliksun）

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面，葉萱表示：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」而她亦有在IG限時動態以英文留言：「現在真的一切都結束了:)，我已繼續前進，過着與JMS（韓國攝理教）無關的生活。謝謝大家的支持和祝福。希望所有為真理發聲、為正義而戰的人都能找到和平與幸福。」

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

婚禮。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱表示：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）