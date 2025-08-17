前TVB花旦家姐火辣比堅尼曬不科學身材　床照流出上圍出奇地堅挺

黃心穎的二家姐黃心妙雖然不是圈中人，但社交平台的活躍程度比大家姐黃心美和細妹黃心穎還要高。現年40歲的黃心妙於2009年嫁給澳門商人，婚後育有三個孩子，生活無憂，閒事除了周遊列國，更喜歡曬身材。日前她在IG分享一輯性感比堅尼及床照，大曬火辣身材，震撼網民眼球！

左起：黃心穎、二姐黃心妙、大姐黃心美、三姐黃心慧。（黃心妙IG）

黃心妙日前在IG分享了多張性感照，分享近期生活點滴，並留言寫道：「Life recently💕 今日阿仔突然話要follow my diet 感覺自己must be doing something right 真係超級happy☺️」。照片中，黃心妙穿上桃紅色比堅尼，更擺出多個誘人甫士，曬完美曲線。

黃心妙日前在IG分享了多張性感照。（IG圖片）

桃紅色比堅尼！（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

大擺性感Pose。（IG圖片）

瘋狂曬性感。（IG圖片）

另外，更分享了穿上灰色低胸連身裙躺在床上自拍，上圍出奇地堅挺，大騷不科學身材。有大批網民看到照片後，都忍不住留留言大讚：「索爆靚」、「Fit到爆」、「好正！」、「太Sexy」、「So Fit」。

黃心妙躺在床上自拍，上圍出奇地堅挺，大騷不科學身材。（IG圖片）

黃心妙過去曾因曬性感照而被網民指曬性感成癮，去年更分享了大仔咬心妙耳仔合照令人側目。相中大仔着住浴袍從後咬心妙耳仔，只見側臉驟眼看以為是夫婦調情，令人震驚，更引起大批媽媽級網民批評。不過對此，黃心妙卻懶理批評繼續曬性感，並留言表示：「別人眼中的我行我素，我覺得更像是一種與世無爭，不爭一個理解，也不爭一份認同，真實地做著自己而已 #快樂寶寶 #說到做到 #時間是個好東西 #會給你答案的。」