失婚女神親子遊被偶遇仔仔孭名牌包成焦點　價值130萬有錢都難買

現年36歲的靚媽Angelababy (楊穎) 自2022年1月28日宣布與黃曉明離婚後，成為了單親媽的她一方面努力工作，另一方面要照顧仔仔小海綿，同時兼顧事業與家庭。雖然Angelababy與前夫黃曉明共同撫養仔仔，不過小海綿與Angelababy較多被拍到一起外出。她和仔仔在外不止一次被網民偶遇，每次都見她全程對仔仔照顧無微不至，展現出慈母一面。

黃曉明與Angelababy此事不再。(微博圖片)

Angelababy與仔仔小海綿在新加坡被偶遇。(小紅書)

Angelababy與仔仔小海綿。(微博圖片)

日前有網民於社交網分享了一張Angelababy拖住仔仔現身街頭的照片，發文寫道：「在香港街頭偶遇Angelababy戴著小海綿，穿著克羅心短袖的小海綿背著媽媽的烏木色鱷魚皮Kelly Doll。」相中小海綿孭住的Hermès瞬即成為網民焦點，很明顯這個手袋是屬於他媽咪的，但迷你size很適合小海綿孭着。眾所周知Angelababy擁有不少Hermès手袋，包括Birkin Bag、近年十分Hit的Mini Kelly II等等，而且還是稀有的鰐魚皮，這次小海綿預住的就是去年她年前曾拎住被影到的一隻金棕拼烏木黑色的鰐魚皮Kelly Doll手袋，雖然袋身細細，但就價值驚人，約130萬港元，足見Baby吸金力強勁，過百萬包包給仔仔隨便孭。

Angelababy帶仔仔出街，仔仔所孭包包成焦點。(小紅書)