陳奕迅讚康堤出道型過自己　對女兒入行初反應：唔係要讀完書先咩

剛完成182場《FEAR and DREAMS》世界巡演的陳奕迅（Eason），日前接受港台節目《音樂中年》主持人周國豐訪問，節目請他推介幾首歌及分享與歌曲相關的人生故事，其中一首他便選了為女兒康堤寫的《大得太快》。康堤出世時，Eason曾為她唱了《大個女》，而《大得太快》他更是親自作曲填詞，他憶述當時女兒已14個月大，但他跟徐濠縈仍未結婚，寫詞時腦裡一片空白：「好辛苦地咇咗一隻（歌），得四句音，我想寫多啲已經寫唔到，諗極都諗唔到，空白嘅。」

陳奕迅在訪問中分享自己的人生五首歌，其中一首是她為愛女康堤寫的《大得太快》，但原來他當時諗來諗去都只寫到四句歌詞。（RTHK 香港電台）

Eason多年來與表弟、堂弟等都相處很好，與比自己小的小朋友都玩得很投入，但後來他發現自己原來不喜歡小朋友，表示：「我係幾時發現，我係發覺有咗個女之後，我發現我係原來唔鍾意小朋友，我係唔鍾意小朋友㗎，同佢玩一陣就OK。」他更模仿阿徐，指阿徐雖然平時看來很冷酷，但其實她才是最鍾意小朋友，相反自己則甚至可以不生仔女。

陳奕迅扮徐濠縈，指她雖然很Cool，但其實最喜歡小朋友的是她，相反自己則是自康堤出世後才發現自己不喜歡小朋友。（RTHK 香港電台）

周國豐笑稱自己都不想有小朋友，生仔既要擔心他蠢、醜樣、讀書差、被騙等等，想起都煩，Eason就說自己其實沒想到太複雜：「係佢同你溝通唔到，有咩咁得意啫？狗仔咪仲得意，我唔知點樣……所以我去到佢幾歲嘅時候，開始慢慢『喂，點呀？』咁我就開始同佢溝通到，講嘢，開始青春期嘅時候呢，我就會更加，跟住愈嚟愈鍾意，因為佢愈嚟愈似返一個人，傾到偈。」而Eason也有了新感悟：「所以佢係一個好嘅意外嚟嘅。」

隨康堤長大，Eason開始能與她溝通，便愈來愈喜歡她，笑言：「因為佢愈嚟愈似返一個人，傾到偈。」（IG@_constancec_）

他又分享了上年拜年的爆笑經歷，Eason指有位親戚帶女朋友拜年，被問幾時結婚，男方顯得尷尬，他為了緩和氣氛就說：「其實好多時都係一個衝動嚟㗎咋，結婚又好，生小朋友又好，我咪一個衝動嚟嘅咋嘛，我係一個意外嚟㗎！」誰知Eason媽更加語出驚人，用英文說：「You are not an accident, you are a mistake!（你不是意外，你是錯誤！）」Eason笑到停唔到，重複：「我唔係一個意外，我係一個錯誤，哈哈！」而周國豐再問他是否覺得自己是個錯誤，他直言：「對我嚟講，我唔知喎，我嚟到呢個世界總有原因嘅，都嚟咗，我理得你Mis唔Mistake。」

Eason講起拜年時被母親當眾說他不是意外，而是一個錯誤，他笑得收不到聲。（RTHK 香港電台）

女兒康堤早前正式進軍樂壇，周國豐問Eason覺得做藝人辛不辛苦，前陣子透露患焦慮症的他表示其實不算辛苦，除了近幾年才辛苦，因為受環境、經濟影響，香港人多數都很沮喪，他也不知不覺有少少受影響，「以前都唔覺得辛苦，而家真係辛苦喎原來，我又唔覺得完全因為呢樣嘢，唔係個氣氛令到我覺得辛苦咗，我係覺得……我年紀去到呢個階段，係原來真係唔係咁容易㗎。」他有反問自己到底人生是否過很很順利，甚至大方重提當年的「爆蛋」意外以及緋聞情史，「我唔算多花邊新聞，或者至多都係整傷自己，緋聞嚟嚟去去都係嗰兩個咋嘛，嗰日都見返，另外嗰個就車婉婉囉，其實都唔記得㗎啦大家。」

周國豐指他大方向都是順利的，他直言：「其實我又唔介意提，不過唔使提啦，受傷又好，我爸爸又好，仲有啲咩呀？咁我最近都……我覺得好奇怪，點解撼親下巴，精神又有啲問題，但係我覺得係過程囉，我唔覺得好辛苦㗎咋其實。」

Eason竟罕有地提起自己兩單陳年緋聞，以及「整親自己」受傷意外，從周國豐一臉痛苦的反應顯示，他明顯在講男人最痛的「爆蛋」意外。（RTHK 香港電台）

除了車婉婉外，另一位陳年緋聞對象便是謝安琪，但日前謝安琪偕老公張繼聰齊齊去睇陳奕迅演唱會，張繼聰事後表示：「真金不怕洪爐火」。

對於康堤要入行，Eason其實從未反對，他更透露阿徐的反應才令人意外，並說：「媽咪反而仲surprise我多啲添，因為我以為唔係要讀埋書先咩？我會覺得，我反而老土啲，我個人成長就係……可能我爸爸覺得你係要攞到一個degree，但係我女女係，佢一路都好似未完成過任何嘢咁，其實有嘅，小學有完成到，但係好似……吓？去英國，讀完咗啲Music School……但我又唔會諗你係咪are you ready，你冇得話16歲ready定係21歲先ready，定係『唔係呢，你要做吓和音先啦！』我又覺得冇喎。」康堤也曾為Eason的《盲婚啞嫁》做過和音，Eason大讚：「其實佢把聲真係幾好聽，我話不如你試吓，喺錄音室個experience。」他又認為監製李榮浩很好，錄音時有話直說，不會因為對方是Eason女兒說話時就住就住。

《盲婚啞嫁》MV的credit顯示「Backing Vocal︱陳奕迅／BAO」，Eason和徐濠縈的愛女康堤又名叫「包包」，與BAO同音。（影片截圖）

Eason有叫女兒想清楚自己是否喜歡對鏡頭、對人唱歌：「有啲人係好驚人哋望住我，就算我幾鍾意嗰樣嘢都好，其實唔使望我，你要諗清楚，你又唔鍾意人哋望你，但係其實你又想有人注意到，咁呢個好矛盾㗎，但係呢樣嘢你就要時間去適應，同埋要用時間去搵，你適唔適應到，你enjoy？定係我試咗好耐，我真係唔enjoy，我真係唔得，可能到而家王菲都仲有Camera Shy一樣，其實佢係鍾意唱歌，但係佢未必鍾意唱歌俾人睇，我自己覺得。（你個女係邊隻？）我覺得佢仲搵緊。」

康堤以英文單曲出道。

被問到對康堤還有沒有什麼建議，他認為其實關係親密私下都會講，不用公開講，但都有分享：「你要諗吓你係咪真係咁鍾意做音樂，咁鍾意音樂呢樣嘢，而呢樣嘢係因為對我嚟講，係最有樂趣嘅嘢嚟。」他說自己確實對從如何去傳譯一隻歌找到有很大樂趣，但未必每個人如此，她又力勸女兒不要太在乎別人的意見：「其實你唔識佢，無關痛癢，佢講乜咪由佢comment囉，你真係唔好俾佢入落你自己度，Just a comment，佢行過講句嘢㗎咋。因為我都曾經，幾年前我就係走去睇啲comment，我跌咗落去，直程覺得『死喇！唉，我係咪背負咗錫我嘅人？後尾諗返，唔係喎，其實真係唔係，不過我覺得，你係要自己go through，經歷一啲嘢你先至會懂嘅。」

Eason對康堤出道有幾個建議，要諗清楚自己是否愛音樂、是否喜歡和適應對著人唱歌，並叫她不要太在意網民睇法。（RTHK 香港電台）

康堤早前推出出道作《doll》，問Eason有何看法，他說想不到對方會寫得到，「我諗因為我係爸爸，佢其實好少同我分享成個過程，佢寧願我唔好睇到佢表演，喺現場佢會有壓力㗎，佢識嘅人，唔係淨係我，佢熟嘅人，如果現場睇佢，佢應該都有嗰種尷尷尬尬，唔自然嗰隻。（周國豐：你從來冇分享過你對呢隻歌？）我哋有分享過，我真係覺得佢唱得好好聽！」他再讚女兒與班底Ernest Choi、Eason Chan很畀心機去揀聲，覺得女兒比起當年他出道唱《時代曲》有型得多，因為自己當時的形象還未很鮮明，到第二隻碟才有改善。

Eason大讚康堤出道作好有型，而且形象鮮明，比自己當年有型多了。