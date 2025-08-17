杜德偉呻紅館入紙難　曾獲批檔期後被取消：真係好失望

杜德偉今午舉行演唱會記招，大批fans撐場。（陳順禎攝）

杜德偉相隔10年再開紅館，今午在想尖沙咀舉行記者會，《點解咁好笑》拍檔林敏驄亦有現身，一上台即問「得兩場咋？不過你唔使加場，你都夠長。」之後二人在台上合唱《點解咁好笑》。

話想同AJ同台演出。（陳順禎攝）

老婆李曉冰同仔仔AJ都有到場。（陳順禎攝）

杜德偉接受訪問時指相隔10年再開紅館，有既陌生又熟悉的感覺，而今年剛好是入行40年，所以特別有意義。杜德偉又指對上一次2015開騷後，約2018年開始每年入紙，一直到今年才獲批，而原先獲批6月檔期，但突然被取消。「其實真係好失望，但突然間兩個月前又話有，當時好擔心準備足唔足，但好在我所有班底都出席。」

獲林敏驄獻吻。（陳順禎攝）

問到有否感到紅館入紙比以前更難，杜德偉表示聽過不少歌手朋友呻難，自己亦不明當中的準則。「總之係唔知點解，就係難！但而家有啟德，有一個大場、一個細場，但紅館雖然難攞期、但我都想做，我亦都同過梅艷芳、陳百強、李玟、徐小鳳喺紅館合唱，所以要做自己演唱會時，我都等。」

杜德偉由2018年開始入紙紅館。（陳順禎攝）

談及驚喜，杜德偉大賣關子，而會否重現招牌《脫掉》，他透露每條《脫掉》戰褲都有保存。「今次係咩底褲？仲脫？60幾歲啦但有首歌《脫掉》所以唔脫唔得，但在喺表演嘅意識形態上會好澈底做畀大家睇。」杜德偉又指仔仔AJ懂得樂器，自己睇到蘇永康與仔仔在BIG FOUR演唱會合演，所以都十分想父子聯手演出。