45歲視后一家五口隱秘假期曝光　酒店管家大爆料帶齊工作人員超豪

視后胡杏兒老公李乘德（Philip）今年3月被傳媒拍得52歲生日前夕撇下太太及三個仔，在夜店派對狂歡，與多名索女親密擁抱，態度熱情，事後他發文解釋自稱「擁抱者」，胡杏兒亦表示純屬誤會，但仍惹來婚變傳聞！其後多次與李乘德去旅行洗底，力證恩愛不變！近日一家人又到馬爾代夫旅行，有網民拍到胡杏兒搭飛機片段，除了大讚胡杏兒連生三個仔好犀利外，又大爆胡杏兒一家人旅行秘聞！

胡杏兒趁父親節在社交平台分享了10張老公與三名兒子的合照。(ig@myoliemyolie)

胡杏兒與李乘德轉眼結婚9年。（IG：@myoliemyolie）

日前有網民透露在馬爾代夫見到胡杏兒，頭幾次都不認得她，網民心想：「是誰家那麼牛生三個兒子」。後來網民認出胡杏兒後大讚對方溫和好人，身材又好。該網民又爆料指聽酒店管家說胡杏兒一家在島上住了一個星期，又指兩公婆帶有保姆和工作人員隨行，「三個孩子，一個保姆一個工作人員」。

胡杏兒老公李乘德（Philip）是客家圍村人，生仔有丁權，杏兒入門後即全速為李家開枝散葉，三年抱三，全部都是「慈菇椗」，長子Brendan、次子Ryan和孻仔Liam。胡杏兒大住肚都繼續工作，早年李乘德曾被嘲為「軟飯王」，惟李乘德高EQ反擊指身為獵頭公司老闆，坐擁幾間公司，有幾十名員工，生意尚算不錯。

胡杏兒到馬爾代夫有架勢！（小紅書）

胡杏兒到馬爾代夫有架勢！（小紅書）