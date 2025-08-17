黃宗澤婉拒揀女友要睇阿媽頭　阿姐嘆家英哥玩自爆：抵唔抵鬧啊？

邵氏與內地平台合拍的劇集《風華背後》陣容鼎盛，由汪明荃、黃宗澤、蔡少芬、朱茵、姜大衞、譚俊彥、等人主演，今日（17日）一班演員出席開鏡拜神活動。適逢汪明荃（阿姐）的生日（28日）將到，所以劇組特地於活動中為她準備了一個大蛋糕，由黃宗澤及譚俊彥兩位猛男抬上，而阿姐收到驚喜後亦表示很開心，樂小姐也祝福她身體健康及拍攝得開心及順利。

阿姐接受傳媒訪問時提到自己已經超過10年沒有拍電視劇，但看到今次《風華背後》就覺得卡士強勁，所以就十分期待。黃宗澤則於劇中擔任法律顧問，因此要說很多話，而今次他夥拍阿姐及姜大衛再次合作，他笑言是兩位「湊大」自己，因為他剛出道時就已經與汪明荃合作兩部《野蠻奶奶》。廚藝了得的黃宗澤更笑指以前阿姐會煲湯及煮飯給他，所以現在也要：「有時間要煲返湯畀阿姐飲，煲啲唔好咁油膩嘅湯畀阿姐。」

至於黃宗澤被問到戀情時，很大反應反問為何又再問他戀情。而阿姐被問會否心急黃宗澤另一半時，都表示心急：「等快啲有個人照顧佢。」黃宗澤卻婉拒戀情：「唔使啊，我自己照顧到自己。」雖然阿姐有替黃宗澤心急，但他就把選新抱的責任拋去給黃媽媽：「其實唔係呢個啊媽揀，唔係我揀，係我屋企個啊媽揀㗎！」但阿姐就寄語黃宗澤選另一半時最緊要孝順。

羅家英昨日（16日）擔任MIRROR成員呂爵安個唱的嘉賓，家英哥更在台上演繹經典歌曲《Only You》，阿姐笑指這首是他的「搵食歌」，對於家英哥的表演，她表示沒有擔心他身體應付不來。至於早前家英哥接受查小欣的訪問，在節目中大爆不少秘密，家英哥透露阿姐好嬲，並指被阿姐罵，阿姐今表示：「嬲咗好犀利啊，鬧佢啊！抵唔抵鬧啊？」而會否下次叫家英哥少說點時，她笑指：「幾十歲人點可以制止佢啊？」

家英哥早前在訪問中更自爆會做呂爵安個唱嘉賓，但事後他已經知錯，表示會被阿姐罵，阿姐則指：「佢完全腦裏面冇呢個Concept（概念）唔講得，所以佢覺得真係好開心做Edan嘉賓。」至於有否責罵他時，阿姐表示沒有，因為自己不知道這件事。