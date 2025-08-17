足球巨星C朗親訪K11 MUSEA C朗博物館　逗留10分鐘趕行程未有簽名

葡萄牙足球巨星「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於上周四（14日）抵港，為本周舉行的「沙特超級盃賽事」作賽前準備，其行蹤備受關注。C朗於今晚（17日）8時32分現身CR7 Life Museum Hong Kong展館，一身運動裝束的C朗，上身穿著長袖衛衣，下身則是短褲配波鞋。在團隊工作人員及保安陪同下，他進入展覽館參觀約10分鐘，體驗這個以其非凡足球旅程為主題的展覽空間，細心欣賞展館內的各項細節，為展覽注入熾熱氣氛。

C朗於今晚（17日）8時32分現身CR7 Life Museum Hong Kong展館，心情大靚。

一身運動裝束。

C朗體驗以其非凡足球旅程為主題的展覽空間。

參觀結束後，C朗展現親民一面，主動走近在場等候多時的粉絲們。乍看之下，他原本打算為其中一位粉絲簽名，但在團隊人員催促下，只能匆匆離開現場。儘管如此，C朗仍面帶和藹笑容，令粉絲們感到十分興奮。即使工作人員已表示C朗離開現場，仍有不少粉絲不願離去，繼續守候。該名差點成功取得親筆簽名的粉絲表示，C朗原先想替其簽名，但可惜最終趕着匆匆離去，唯有等下次機會再來。

大批保安及工作人員保護。

C朗逗留約10分鐘。

C朗球迷得悉偶像今日會親身到訪K11 MUSEA的「CR7®生活博物館」，中午時份，商場6樓展館門外已經逼滿C朗的粉絲，由K11低層至到去心臟地帶6樓，驟眼所見到見起碼過千名粉絲，大家都拿着C朗不同年代的戰衣，希望能得到C朗的親筆簽名，同時見他真人一面。

其中一名姓劉來自河南的學生粉絲，手持一幅繪畫了C朗於皇馬捧杯的油畫，準備送給偶像，劉先生說：「我今次特登從河北嚟到香港，就係為見偶像一面，而呢幅油畫係我朋友幫我畫送俾我的，自己覺得好珍貴，所以都想送俾C朗。」同時有來自深圳的粉絲，高舉手牌，表示2024年1月在深圳迎接過C朗，今次亦專程來跟他見面。另外，亦見到各粉絲自製有C朗樣貌的橫幅或自製小圖，目的當然是吸引C朗眼球。

大批粉絲逼爆商場！

姓劉來自河南的學生粉絲，手持一幅繪畫了C朗於皇馬捧杯的油畫，準備送給偶像。

大家都拿着C朗不同年代的戰衣，希望能得到C朗的親筆簽名。

