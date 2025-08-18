區明妙出寫真一再推遲　唔會太性感自稱係健康少女

藝人區明妙昨日（18日）出席邵氏與內地平台合拍劇集《風華背後》的開鏡拜神活動。有「港版周子瑜」之稱的區明妙早前推出了新歌《紫光》，她接受《香港01》訪問時指今次是自己第一次出歌：「都幾有挑戰嘅，嚟緊都有能出一啲學校嘅show或者其他表演。」

藝人區明妙昨日出席邵氏與內地平台合拍劇集《風華背後》的開鏡拜神活動。(陳順禎 攝)

區明妙的新歌《紫光》是以唱跳為主：「比較活潑小小。（難唔難？）對我嚟講都難，因為我本身係音痴，上咗好多堂，錄音嗰陣都錄咗差唔多成五六個鐘。（跳舞嗰方面呢有冇難度？）跳舞就反而好少少，我應該上咗三四堂。」經過反覆的練習，便慢慢地善了。

區明妙的新歌《紫光》是以唱跳為主。(陳順禎 攝)

另外，區明妙之前亦有提及過會推出寫真，但因為某些原因而令寫真延後推出：「因為最近係咁落雨，跟住就同攝影師未夾到期。」但因為天氣已經慢慢變成秋天，與之前所說的夏日風可能有差，她表示想爭取有夏日的感覺：「可能大家冬天嗰陣睇啲夏日嘅寫真，會涼爽啲囉。」但被問到會否轉風格時，她笑指可以會配合節目做主題。至於會否以性感為主時，她則笑著說：「都係可愛啦，因為我係可愛擔當嚟㗎嘛。（即係會唔會性感？）健康啲囉，健康少女咁樣囉。」

區明妙之前亦有提及過會推出寫真，但因為某些原因而令寫真延後推出。(陳順禎 攝)

年初時區明妙曾表示「就快完約」，但今次邵氏開新劇仍然有她，她被問到與邵氏的合約問題時，她即笑著說：「未有咁快完㗎！（仲有幾耐約？）幾年囉。」她更表示之前所說的完約只是開玩笑。