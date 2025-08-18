子夜歸劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《子夜歸》陸劇改編自晉江文學人氣小説《梅夫人寵夫日常》。有出品過《墨雨雲間》、《太子妃升職記》的侶皓吉吉為執導，由許凱、田曦薇領銜主演的一套以古裝奇幻愛情為題材的電視劇。許凱自《延禧攻略》成為陸劇男神後，近年以《你比星光美麗》、《承歡記》人氣再乘勢而上，此劇搭檔《大奉打更人》的田曦薇演繹對立人生的最強愛侶攻防戰！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《子夜歸》電視劇情大綱

梅逐雨（許凱 飾）與武禎（田曦薇 飾）牽涉於一宗神秘案件中，被意外捲入了長安的奇幻世界，過著白天為愛侶、夜晚為宿敵的「雙面人生」，二人分別化身做捉妖道士和妖市守護者，從一開始互相試探，到慢慢了解對方，萌生愛情，與此同時，更是一場命運的交錯。梅逐雨白天是外表嚴肅冷漠的刑部官吏，夜晚則變成能力高超的捉妖師；而武禎表面上是瀟灑不羈的貴族千金，實則為富有妖力的貓妖，亦是長安妖市中力量雄厚的守護者。這對夫婦在日間會隱藏真實身份，享受甜蜜的愛情時光；夜晚則轉換身份，成為敵對的捉妖師與貓妖，彼此對立卻又相互支持，最終，他們聯手對抗長安城中的妖邪陰謀與人心險惡，共同守護人妖兩界的和平。

《子夜歸》播出時間｜最新追劇日曆

子夜歸電視劇幾時播?子夜歸一共有38集，由騰訊視頻、Disney+播放，會員由而非會員就由。會員首日更新4集，SVIP每日搶先看1集。

《子夜歸》演員人物關係圖

《子夜歸》演員

許凱 飾 梅逐雨

刑部官吏，懂得捉妖之術，來自常曦宮的天師

田曦薇 飾 武禎

平常隱藏身份，是個有妖力的貓妖

王佳怡 飾 柳太真

朱正廷 飾 裴季雅