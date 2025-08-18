歐陽震華百億豪門老婆罕有露面慶生　消瘦不少但精神飽滿狀態極佳

現年65歲的視帝歐陽震華一直都有「TVB收視福將」之稱，2020年離巢後養尊處優，近年主攻內地市場，又簽約英皇轉戰大銀幕。歐陽震華亦是圈中出名的愛妻號，他與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻婚後一直非常恩愛，不過太太甚少公開露面，昨日（17日）梁思浩為兩人慶祝生日，曝光了傅潔嫻的近況。

梁思浩為歐陽震華夫婦慶祝生日。（IG圖片）

雖然傅潔嫻消瘦了不少，但精神狀態極佳。（IG圖片）

梁思浩在IG分享多張慶生合照，亦見到鄧兆尊、吳家樂攜眷出席聚會，梁思浩在帖文寫道：「歐陽伉儷，永遠幸福甜蜜健康！終於排到隊，同你哋兩個甜蜜戀人慶祝慶祝！不經不覺做咗30年知己朋友，多謝你哋兩夫妻對我嘅愛錫，愛你們」。歐陽震華也有轉發合照感謝：「多謝思浩精心安排的愛心飯局！祝大家都身體健康，日日都開開心心」。

梁思浩與歐陽震華屬多年好友。（IG圖片）

感情非常好！（IG圖片）

同場還有鄧兆尊、吳家樂攜眷出席聚會。（IG圖片）

歐陽震華近年減磅成功，雖然太太傅潔嫻同樣消瘦了不少，但兩人精神狀態極佳，傅潔嫻一頭清爽短髮，高貴大方。歐陽震華與傅潔嫻結婚多年雖然膝下無子，但亦非常享受二人世界，兩公婆經常相約好友聚會，一邊暢談一邊享受美食，生活過得逍遙自在。歐陽震華曾在內地節目《看我的生活》時分享了自己的感悟，他表示以前會希望比太太「走」先，但如今就有另一個想法：「而家我會想遲死過太太，因為我好擔心如果我死先，驚冇人照顧佢。」一番說話令人動容。