梅艷芳掌摑事件真相曝光　向太曾兩度營救爆有人曾想買起梅姐條命

現年76歲的影壇大亨向華強太太陳嵐不時都在小紅書分享生活點滴及圈中秘聞，日前向太拍片大爆轟動全城的「梅艷芳掌摑事件」真相，更透露當年是她親自營救梅艷芳，更爆出原來梅姐並非首次得罪有勢力人士，在另一次事件中，涉事的黑社會大哥，曾出巨款要取梅艷芳的性命。

梅艷芳。（視覺中國）

「梅艷芳掌摑事件」當年轟動全城。（視覺中國）

當年掌摑事件的經過，相信大家都有耳聞，尤其是電影《梅艷芳》更還原了整個案發過程，普遍說法是1994年5月4日，梅艷芳於麥嘉經營的九龍塘Take One卡拉OK消遣，隔壁房間是「湖南幫」人物，得知跟大明星同場，「湖南幫」請梅艷芳入房，先後提出要求她喝酒及唱一首歌，都被梅艷芳拒絕，一名男子隨即打了她一巴掌，想不到事後竟換來弄得滿城風雨及兩條人命。

向太拍片大爆梅艷芳掌摑事件真相。（小紅書）

向太與梅艷芳情同姐妹。（小紅書）

原來梅艷芳曾向向太「求救」。（小紅書）

向太在片中談及掌摑事件：「當晚梅艷芳哭着打來，指被人家打了，還被禁錮不能走。她自己也一定是喝了酒」。向太表示自己跟梅艷芳情同姊妹，故此一定要出手相助，當時向華強亦有點着急，曾經問發生甚麼事。到了卡拉OK門口，有個女生遞上電話，指老闆要和我對話，向太指自己不認識她的老闆，該女生就指向太曾幫過他。向太指自己不認識她的老闆，該女生就指向太曾幫過他。向太再問梅艷芳是否仍被禁錮，女生指已經放走了梅艷芳。

向太出面擺平事件。（小紅書）

向太向老闆解釋梅艷芳並不是故意，而是喝醉了。（小紅書）

向太曾兩度營救梅艷芳。（小紅書）

原來該老闆大哥同樣從事電影事業，曾透過導演問向太借數百萬才能度過難關，所以大哥就給面子向太放走梅艷芳。雖然已釋放梅艷芳，但向太認為事情必須有個了結，故向該老闆講解：「我說梅艷芳不是故意的，你不可以打她，她已經喝醉了，你叫她喝酒和唱歌，她甩開你的手拒絕也是人之常情」。之後向太帶梅艷芳與大哥握手言和，大哥更舉杯向梅艷芳道歉：「但那時我突然聽到後面，有手槍上膛的聲音，當時有好多支槍！我沒有回頭只望着老大，問他是甚麼意思」。老闆解釋是他的小弟，不喜歡見到大哥向人道歉，並示意小弟們收起槍械：「我也沒怕過，我頭也不回，只是望着老闆，意思是你去搞定」，最終解和平地決了事件。

向太透露當時大哥向梅艷芳道歉時，身後的小弟立即拔槍。（小紅書）

當時場面非常緊張。（小紅書）

最終向太擺平事件。（小紅書）

另外，向太更爆出不止一次營救梅艷芳，另一次梅艷芳因得罪有勢力人士，出100萬元要取兩條人命，當中包括梅艷芳的性命：「她第一次惹了黑社會大哥，我當時很她一起，不過我就先走。到凌晨3點，梅艷芳的司機、保鑣打給我，叫我一定要救她。」向太透露事發經過，當時的事發地點有兩個房子，其中一間是一位社團大哥跟一班小弟，因為覺得地方淺窄，故此就提議替隔壁房子的客人埋單，好讓後者盡快離開，可讓大哥和一班小弟有更多地方消遣。到事情搞定、另一房間已空着的時候，已經喝醉了的梅艷芳，就帶着十多個朋友走入房間不肯走。

向太曾兩度營救。（小紅書）

（小紅書）

（小紅書）

（小紅書）

向太透露當時大哥的小弟叫梅艷芳去敬大哥一杯，但她當時太醉，拿起啤酒杯發現被是空的，便錯手將酒杯飛向大哥的烏冬碗。一班小弟即時想打梅艷芳，但遭大哥喝止，表示別打女人：「反而是梅艷芳扯着大佬的衣領，問人是混哪裏的。之後梅還叫我要讓該大哥跪着向他道歉，我說他是真正黑社會大哥，並不是一般小弟。之後大哥就頒布會出100萬去取兩條人命，其中一條就是阿梅的。當時很多人都找不到該大哥，但他最終聽了我電話。因為我從幫助過他，故此他給我面子。他問我究竟梅艷芳關我甚麼事？我就瞎說和梅艷芳剛結拜。為此我擺下和頭酒，該大哥就和梅艷芳握手，並說一輩子未見過這麼狠的女人。」