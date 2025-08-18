盛品儒離世｜5月最後公開露面精神不錯未見異樣　月間突患病暴瘦

亞視前高層盛品儒（James）近日驚爆身患重病在ICU留醫，其澳門名媛太太蔡一鳳在社交網貼文，宣布盛品儒於今日（18日）凌晨12時許於養和醫院病逝，終年48歲。

昨日（17日）有消息指盛品儒患上末期肝癌，體重更暴跌70磅，蔡一鳳未有透露他身患何病，只透露：「James並不想公開佢嘅病情，為了尊重佢，我唔方便透露，實在抱歉，希望理解。」不過她亦對傳媒表示，傳聞有不正確的地方，因為一個本身180磅的男士，在5月時還可以那麼健碩，兩個月內要跌至只得70磅就太過誇張，傳聞是真是假就留待其他人自行判斷。

（VCG）

而翻查蔡一鳳小紅書，她上次貼出盛品儒的合照是今年5月，二人赴美參加「第十三屆交通大學美洲校友聯誼峰會」，當時盛品儒臉部確實比以前消瘦，但身型與過往分別不算太大，且面露笑容精神奕奕，詎料三個月後他便因病與世詳辭。

（小紅書@蔡一鳳）

（小紅書@蔡一鳳）

（小紅書@蔡一鳳）

上月蔡一鳳曾發文透露過去一個月心情沉重，因為要獨自帶着兩個小朋友展開暑假的郵輪行程，她近日向傳媒表示：「James親自叮囑我不要影響小朋友心情，暑假無論如何讓我也要帶他們去玩，他很有信心他的病情控制得不錯，所以我不得不在沒有工人跟隨的情況下，一個人很辛苦帶孩子們出去玩，而且還要一邊擔心James的病情，不想讓James難過，每天要扮得開開心心拍照發給James，鼓勵他盡快好起來。」相信盛品儒在6月左右才得知自己患病，情況在月間急轉直下，終在今日凌晨撒手塵寰。