藍奕邦向「宇宙巨星」開火　指有人刻意洗白：你唱得好勁但cheap

藍奕邦與鄧紫棋（G.E.M.）的恩怨由2012年爆發，當年鄧紫棋拍片公開質疑香港叱咤頒獎禮，引起軒然大波。2012年尾，當年只得21歲的G.E.M.疑未能入圍「叱咤最喜愛女歌手」，故在臨近樂壇頒獎禮的前夕，在YouTube上載了名為《G.E.M. 對香港頒獎禮的看法》的片段，表達自己對已變質頒獎禮的態度，當中提到「你想做一個一年度的event是沒問題的，想搞一個盛世，讓很多人來參與是沒問題的。但是，你一定要admit自己在做的這件事。你一定要be true to yourself。」其後，G.E.M.當時的經理人張丹曾公開表示「叱咤偏幫自己人，名義上話專業推介、掛名網上投票，其實係自己友埋堆。」並宣布G.E.M.缺席叱咤頒獎禮

G.E.M.成為首位在啟德主場館開騷的女歌手。

2012年尾，G.E.M.拍片炮轟商台。

藍奕邦隨後以「藍uncle」身份公開訓示鄧紫棋「飲水思源」及「謙虛」，當年不留口地批評後輩 G.E.M.︰「如果想改變世界，先改變自己心態。」又表示有意寫歌畀G.E.M.，但希望成事的話，歌名不需要叫《謙虛》，句句有骨。

近日，鄧紫棋啟德主場館連開五場演唱會大獲成功，網民再度翻炒兩人爭議，藍奕邦亦在私人Facebook不開名爆粗怒轟，指「宇宙巨星」靠「洗白工程」成功，言詞尖銳，令恩怨再度升溫。雙方粉絲各執一詞，話題持續發酵。

藍奕邦當年曾提議G.E.M.要飲水思源。（資料圖片）

藍奕邦在文中強調，自己從未為了進軍內地市場而放棄香港觀眾，更沒有通過「表忠愛國」或公開支持特定政治人物來換取機會。他諷刺某些藝人雖然在商業上取得成功：「你可以有錢有地位，但我更可以有骨氣、尊嚴同品味。」

藍奕邦於私人FB開火。（網上圖片）

他提到，自某位「宇宙巨星」宣布重返香港開演唱會後，網絡上便出現大量為該藝人洗白的帖文，甚至翻出他十幾年前的言論來攻擊他。藍奕邦認為這是一場有組織的輿論操作，因此選擇沉默以對，避免被利用。藍奕邦也坦承，並不後悔當年對某些人的尖銳批評，更指對方如今顯得「窮得只有錢」。

G.E.M.鄧紫棋相隔8年再次在香港開騷。

G.E.M.站在巨型獅子頂瑞霸氣出場！

