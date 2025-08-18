盛品儒離世｜蔡一鳳對丈夫離世感心痛到極點　透露ICU最後情況

亞視前高層盛品儒（James）近日驚傳病重，需留醫深切治療部（ICU），今日（18日）太太蔡一鳳（Michelle）在社交平台發文公布盛品儒於凌晨在養和醫院病逝，終年48歲。

亞視前高層盛品儒今日驚傳離世消息。（VCG）

盛品儒於今年六月時發現患上肝癌，而病情亦急轉直下，並且需入住ICU。蔡一鳳更透露龍鳳胎仔女在探病時不時嚎哭，日前她再透露老公盛品儒被送入ICU，並指他正與病魔對抗，直至今日便傳出盛品儒離世的消息。蔡一鳳指丈夫是笑著離世及沒有痛苦：「致各位親友，我們的光 盛品儒 James Shing已於2025年8月18日00:37分，在香港養和醫院家人懷抱中安然歸息，終年四十八載。辭世時唇角含笑，眉目舒展，如憩雲端，未染塵痛。」

在盛品儒人生最後階段，太太蔡一鳳陪伴在側，原本還盼望老公身體能好起來。（VCG）

盛品儒、蔡一鳳。（IG@Michelle Chua 蔡一鳳）

盛品儒離世消息傳出後，蔡一鳳回覆其他傳媒時表示悲痛：「無言心痛，除了眼淚和文字，傷痛沒有出口！」她指丈夫一直非常積極接受治療，他亦非常樂觀，她還透露丈夫昨日（17日）在ICU最清醒的時候問他是否能支持下去，當時盛品儒也有還點頭示意，她描述當時的細節，她指盛品儒拖著她的手，嘗試寫字與其溝通。蔡一鳳指當時盛品儒想聽歌，自己也猜中他想聽的歌，就是Chage and Aska的《Say Yes》，於是馬上放給他聽，當時盛品儒的兩位髮小也有在現場陪伴他。

盛品儒離世前蔡一鳳一直陪伴在側。（電視截圖）