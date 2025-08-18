《東張西望》最高22.3點繼續穩據收視榜首　《聲秀》升2.4點

無綫公布上周（11日至17日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.3點（144萬觀眾），比上周最高收視24.2點（157萬觀眾），下跌了1.9點，但仍踞收視榜首位。

東張西望》跨平台直播收視最高22.3點（144萬觀眾），踞收視榜首位。(節目截圖)

處境劇方面，《愛‧回家之開心速遞》最高收視20點（130萬觀眾），比上周最高收視21點（136萬觀眾），下跌了1點；譚俊彥、李佳芯主演《麻雀樂團》最高收視19.4點（126萬觀眾），比上周最高收視20點（129萬觀眾），下跌了0.6點；外購劇《藏海傳》最高收視15點（97觀眾），比上周最高收視15.6點（101觀眾），上升了0.6點。

譚俊彥、李佳芯主演《麻雀樂團》最高收視19.4點（126萬觀眾）。（影片截圖）

綜藝資訊節目方面，由區永權、何沛珈、王嘉慧、吳幸美主持的《健康新聞報道》上周首播，最高收視12.1點（78萬觀眾），與上周同期節目《玩轉粵東粵北懶人包》最高收視12.1點（78萬觀眾）平手。

區永權、何沛珈、王嘉慧、吳幸美主持的《健康新聞報道》。（IG：@hpgroxanne）

周六晚《港姐最美任務在檳城》最高收視14.4點（93萬觀眾）；電影《風暴》最高收視13.7點（89萬觀眾），比上周同期節目《星光熠熠耀保良》最高收視15.1點（98萬觀眾），下跌了0.7點到1.4點。

《港姐最美任務在檳城》最高收視14.4點（93萬觀眾）。(節目截圖)

周日晚歌唱大賽《聲秀》最高收視17.7點（114萬觀眾），比上周最高收視15.3點（99萬觀眾），上升了2.4點；真人騷戀綜《女神配對計劃》最高收視15.1點（98萬觀眾），比上周最高收視13.8點（89萬觀眾），上升了1.3點；清談音樂節目《今晚有歌廳》最高收視12點（77萬觀眾）。