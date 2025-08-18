電影公司舉行李小龍紀念活動被指走數　主辦太太：我黑白兩道都識

TVB節目《東張西望》今日（18日）一集繼續講到電影公司舉行李小龍紀念活動疑似「走數」，還有一堆李小龍的物品未有帶走。活動負責人金生及施生反指餐廳的鍾太是協辦單位，直指鍾太沒有付廣告費，反向她追1萬元廣告費。

電影公司舉行李小龍紀念活動疑似「走數」。(節目截圖)

活動負責人金生及施生反指餐廳的鍾太是協辦單位，直指鍾太沒有付廣告費，反向她追1萬元廣告費。(節目截圖)

鍾太指活動負責人除了走數外，更令餐廳被人投訴：「食完飯啲客人投案，話我哋貨不對辦，因為佢畀咗1萬元，點解我哋畀嗰啲咁差嘅嘢。咁我哋要解釋，我話客人要求，訂餐係2千元一圍，所以我哋就畀返2千元一圍，其實2千元已經有折扣。」後來鍾太才知道活動負責人收人1千元一位，客人更指「我畀1千元食個buffet都靚過你呢度」。

鍾太指活動負責人除了走數外，更令餐廳被人投訴。(節目截圖)

後來鍾太才知道活動負責人收人1千元一位，客人更指「我畀1千元食個buffet都靚過你呢度」。(節目截圖)

後來鍾太才知道活動負責人收人1千元一位，客人更指「我畀1千元食個buffet都靚過你呢度」。(節目截圖)

活動當日未完結，施生提早離開，金生代他簽下欠單，並指翌日會回來「找數」。鍾太翌日致電施生清還欠款，但施生一直推塘：「話唔係佢主辦。」活動負責人未有帶走李小龍的展品，但就向鍾太發單據，表示要鍾太清還1萬元廣告費，最後要求鍾太簽了1萬元當是付尾數。鍾太表示施生說：「佢話成個活動我哋都係幫你哋做宣傳。」鍾太表示未有叫過他們幫助宣傳，但金生數天後帶人到場表示要拿展品離開，鍾太當然不肯，認為未處理好就要先留下展品，待處理好才可以帶走。鍾太不讓金生拿走展品，他的太太生氣到跟鍾太說：「我咩黑白兩道都識㗎！」

施生提早離開，金生代他簽下欠單，並指翌日會回來「找數」。(節目截圖)

鍾太表示未有叫過他們幫助宣傳，但金生數天後帶人到場表示要拿展品離開。(節目截圖)

《東張西望》聯絡金生進行訪問，施生亦同時現身受訪，施生指鍾太向他們表示「冇生意」，於是打算出手幫她。施生更指鍾太其實是協辦方，所以有幫他們作宣傳，他亦表示二人之間有對話可證明。鍾太反指他們從來都沒有提過需要廣告費，她亦表示只負責提供場地及餐飲。施生指鍾太沒有履行協辦方的責任，例如：叫人來、買坐位等，但她都沒有做到，所以理應要賠償。但施生「大人有大量」，所以不追究：「全部都係我哋畀錢嘅，你有畀錢㗎咩？你全部攞緊我哋錢，你唔感恩喎，折頭都唔打喎。擺明恰我，擺明恰我哋好人，個個同你計錢，我哋唔會。」

《東張西望》聯絡金生進行訪問，施生亦同時現身受訪。(節目截圖)

施生「大人有大量」不追究鍾太。(節目截圖)

施生「大人有大量」不追究鍾太。(節目截圖)

施生「大人有大量」不追究鍾太。(節目截圖)

最後經《東張西望》的幫忙，金生帶著1萬元到鍾太餐廳清還尾數，而鍾太亦讓金生把展品帶走，而事件亦圓滿解決。

金生帶著1萬元到鍾太餐廳清還尾數。(節目截圖)

金生帶著1萬元到鍾太餐廳清還尾數。(節目截圖)