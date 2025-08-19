盛品儒離世｜蔡一鳯悲痛發文懷念亡夫：致我的神隊友James

亞視前高層盛品儒（James）昨日（18日）驚傳離世消息，太太蔡一鳳（Michelle）在社交平台發文公布盛品儒於凌晨在養和醫院病逝，終年48歲。盛品儒於今年六月時發現患上肝癌，病情急轉直下，並且需入住ICU。蔡一鳳表示丈夫的離去，正好是下雨天，她指「這個時刻除了眼淚和文字，我似乎找不到更好的出口。」

盛品儒、蔡一鳳。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

在盛品儒人生最後階段，太太蔡一鳳陪伴在側，原本還盼望老公身體能好起來。（VCG）

蔡一鳯公布了盛品儒的死訊後發文懷念亡夫「神隊友James」，更好好向他道別。她指二人的仔女才7歲，他們還不懂什麼是永別，所以告訴他們：「爸爸去了天堂保佑我們。」她把傷痛化作文字，懷念她的「神隊友James」，那個會笑著叫她「少奶」兼有著水桶腰和Baby Fat臉頰的男人。

蔡一鳯公布了盛品儒的死訊後發文懷念亡夫「神隊友James」。(facebook@Michelle Chua )

蔡一鳯懷念亡夫盛品儒全文如下：

《致我的神隊友James》



你走了，我才知道什麼叫痛。今天黃色暴雨，連個天都在為你哀悼。這個時刻除了眼淚和文字，我似乎找不到更好的出口。



8月18日凌晨00:37分，養和醫院的ICU病房裡，你帶著微笑離開了我們。48年的人生，近11年的婚姻，就這樣畫上了句點。你走得很安詳，沒有太多痛苦，可我的心卻被撕開了一道永遠無法愈合的傷口。



少爺、豬腿，謝謝你永遠不分青紅皂白的支持和寵愛



這11年來，你不僅是我的丈夫，還是我最親的兄弟、最好的朋友。我們一年吵架不超過五次，只要我要求的你就會盡力支持，就算你已經身體很不舒服，你還是硬撐著出席我的慈善活動，陪著我東奔西跑找兄弟支持我。你總是護著我，自己生病了，我幫你按摩，你還擔心我累，催我去休息，明明最該被照顧的人是你……



現在，我再也聽不到你叫我「少奶」了。



我好想再抱抱你的水桶腰，捏捏你那帶著Baby Fat嘅面珠，好想再聽你絮絮叨叨地說「少奶，我啲contact lens係邊啊」。可房間里只剩下你的拖鞋、你的刮胡刀、你最愛的床墊……它們都在，唯獨你不見了。



我們的兒女才7歲，他們還不懂什麼叫永別。我告訴他們「爸爸去了天堂保佑我們」



但我知道，你會一直活在他們記憶里——你每天給他們拍的照片、你推著嬰兒車的背影、你每天陪他們上學的時光……這些都會成為他們生命中最溫暖的碎片。我會告訴他們，爸爸是個多麼溫柔的人，他最愛笑，最愛這個家。



可是James，沒有你的家，再也不完整了。



睡房空了一間，飯桌上少了一副碗筷，再也沒有人一早吵醒我……原來「失去」不是一瞬間的事，而是往後餘生的每一分鐘，都在重復體會你不在的事實。



你說過，下輩子會再來找我。



那我等你。



等來世某個街角，一個有著水桶腰和Baby Fat臉頰的男人，笑著叫我一聲——



「少奶，我返來啦。」



永遠愛你的妻子



2025年8月18日

