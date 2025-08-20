港版《鬼滅》前配音員大爆料　每集薪酬低得可憐：呢行好難生存

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》周一（18日）一集請來配音員兼紋身師的葆琳做嘉賓，她接受余迪偉、何居倬、陳皓雲訪問時，大呻自己做配音員期間遇到的怨氣。近日動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》成為全城熱話，而葆琳就曾經配過《鬼滅》超人氣角色禰豆子，但結果卻被鬧到決定退出配音界，她解釋：「俾人鬧，因為呢個角色本身有其他人配音，但係最後就變咗我去，跟住佢哋就唔鍾意，因為本身配嗰個人佢都有Fans。」

葆琳曾為《鬼滅》的超人氣角色禰豆子配音，但就被圍攻，她現身ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》分享經歷。（ViuTV）

葆琳因為禰豆子配音，引發不少是非。（網上圖片）

禰豆子長期咬著竹子，所以葆琳配音時都要咬住手指。（ViuTV）

她說自己原本做紋身師，七年前因為鍾意日本聲優而報讀配音班，五年後擊敗大約六、七個對手獲得禰豆子角色，外界除了覺得新人不應該配一個這麼重要的角色外，更大原因是有人覺得她靠關係取得角色：「主要原因係私人原因，因為我參加呢個興趣班之後，個老師成為咗我老公，佢哋就覺得個角色係內定嘅。」被問覺得自己是否勝過另外六、七位配音員，她則不敢講；另外她強調自己是光明正大取得角色。

有人覺得葆琳是因為靠配音導師老公，才取得禰豆子角色，使她被狠批，有人更罵她是「雞」。（IG@ eric.c.chow）

葆琳說初期配音壓力不大，但《鬼滅》一出街便是惡夢開始，遭起底及人身攻擊，她與老公都一齊被鬧：「話我好姣，又話我呢個角色唔係咁演㗎喎，又話我似Night Club啲雞，我冇落過去Night Club 。」自己一度情緒低落到「爛面」，並且暴飲暴食，她表示：「佢哋一直鬧我一直配，一直做一直鬧，不停喺一個巨大壓力嘅底下做好我Part嘢，但係又好大壓力，壓力大到成塊面爛晒。」而最終，雖然她獲邀再為《鬼滅》下集配音，但她已不敢再接，結果角色由另一位較資深的配音員頂上。

葆琳因為被鬧而壓力太大，曾導致爛面及暴飲暴食。（IG@nyanyanrin）

葆琳呻這行根本很難生存，直言：「又要少錢，又要俾人鬧！」講到配音員待遇，雖然未講到實際數字，但每集酬勞少得驚人，她透露：「真係唔多， Around茶餐廳一個碟頭飯加凍飲。（主持：一個鐘？）一個Show，一集。」葆琳再爆料，指即使一套動畫有18集，但角色未必18集都出場，所以不一定賺足18集錢，當她講到有配音員一集內分飾三角，余迪偉問：「咁人哋一集可以賺到三個碟頭飯……」葆琳即否認：「不是，佢一集有三個角色，都係得一個碟頭飯。」

講到配音員待遇，雖然沒講到實際數字，但每集酬勞少得驚人，她透露：「真係唔多， around茶餐廳一個碟頭飯加凍飲。（主持：一個鐘？）一個show，一集。」即使一集配三個角色，價錢都是一樣。（ViuTV）

葆琳約在2022年左右已離開配音界，但她仍想繼續追求聲優夢，希望上台表演、玩聲，做一個聲音演員。她常常在IG拍配音片，至去年4月突然爆紅，目前都有其他廣告或廣告VO工作，她坦言：「但係我好想做動畫，但係我唔做，因為我唔想喺入面……好複雜嘅人事問題。」余迪偉問她可有想過幫色情片配音，她笑笑說應該會被IG封鎖。

去年4月，葆琳因為一條《Chiikawa》飛鼠配音片爆紅。（IG@nyanyanrin）