「TVB新一代男神」殺入內地宣傳新劇　直奔微博總部明星電梯打卡

藝人丁子朗可以說得上是TVB近年上位最快的小生，入行短短9年已從一個小角色變成擔正男主角，最近兩年更多方面發展。丁子朗除了參加選秀節目外，亦踩入音樂界推出新歌做歌手，之後又舉辦過個人畫展，是名副其實的「斜槓族」。最近丁子朗成功打入內地市場，參演內地短劇《搏憶》，做男神霍建華徒弟，劇集將於21日正式播出。

新劇《搏憶》即將播出，丁子朗都不忘宣傳新劇，除了一早已經飛到北京為劇集做後期工作外，更趁機會到微博北京總部「打卡」。日前丁子朗在社交平台分享了一條影片：「港圈演員體驗明星打卡wb總部vlog，8月21日#搏憶要播了！」丁子朗當日去微博其實是為了《搏憶》審片，但在審片途中肚子餓了，於是他跑去參觀人家公司的員工飯堂，吃飽飽後充滿力量的他就去「打卡」自肥了。

丁子朗乘坐了曾被多套電影及劇集取景的「明星電梯」，打完卡後他繼續四處走，去了參觀員工的健身室，但因為太多人，他便乖乖地回去繼續審片。

丁子朗有份演出的短劇《搏憶》，是近年內地迅速擴展的新方向，他今次於劇中夥拍霍建華飾演師徒，今次亦是霍建華首次跨足短劇領域。能與男神夥拍拍戲，丁子朗曾表示很開心，因為學到的東西蠻多。除此之外，由於今次《搏憶》是由金像獎得主彭發執導，懸疑緊湊的劇情相信會令到不少劇迷追看下去。除了霍建華外，丁子朗亦再次搭檔黃宗澤這位實力派演員飆戲，相信有多位男神同框，足以讓粉絲充滿滿滿的期待。

《搏憶》一劇僅有24集，每集約19分鐘，採用快節奏的敘事手法，融入槍戰、追車等電影級場面，被譽為「短劇時長，長劇容量」的高質感作品。

