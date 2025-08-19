東張女神過馬路險捱撞　轟「香港的士文化冇得救」撐網約車合法化

《東張西望》女主持廖倬竩一向大膽，連勇闖老鼠竇、被露宿者追打都唔怕，但近日她就在社交平台嬲爆發文，指自己險被的士司機撞，生命受威脅。

「東張女神」廖倬竩曾獲提名《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主持。（IG@ivaliu.ivy）

廖倬竩好勇猛，之前採訪時被露宿者追打都試過。（TVB）

廖倬竩發文指自己在將軍澳巴士站，行人島之間的行人斑馬線步行，右邊有一輛的士駛進，她說自己正趕巴士返工，所以行得並不慢，但的士司機竟加速！廖倬竩稱：「佢一見到我，即刻加速加油，企圖想撞到我！😡好彩我動作快，即刻彈返上行人島！咁我梗係俾面色佢睇啦，鬧咗佢兩句。我見到佢個樣，一睇就知唔係好人！乜而家啲的士佬態度咁惡劣咩？」

廖倬竩指自己過斑馬線時有一輛的士轉彎，見到她更加速加油，令她險被撞！（IG@ivaliu.ivy）

的士業不時有害群之馬，服務態度也為不少香港人詬病，廖倬竩再發表對業界睇法：「期待政府早日phase out （逐步廢除）的士，合法化網約車；亦希望政府唔好用公帑資助返啲的士牌。佢哋今時今日搞到咁，真係自作自受。香港的士文化真係冇得救！」

廖倬竩亦發表看法，指期待逐步廢除的士，並支持網約車合法化，最後更補上一句：「香港的士文化真係冇得救！」（Threads@ivaliu.ivy）

廖倬竩腐非常嬲！（IG@ivaliu.ivy）

不少網民都有留言批評的士司機，有人叫她報警、又叫她不如搜集資料做一集《東張》專題，廖倬竩又自爆常遇到年紀大的的士司機危險駕駛。不過其中一條留言，有網民叫她刪文，指擔心她被TVB藝員部照肺，但廖倬竩繼續大無畏回覆：「我爭啲俾車撞喔，條腿斷咗係咪藝員部賠俾我？」真係好勇！

廖倬竩又自爆常遇到年紀大的的士司機危險駕駛。（Threads@ivaliu.ivy）

其中一條留言，有網民叫她刪文，指擔心她被TVB藝員部照肺，但廖倬竩繼續大無畏回覆：「我爭啲俾車撞喔，條腿斷咗係咪藝員部賠俾我？」（Threads@ivaliu.ivy）