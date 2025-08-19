查小欣心絞痛緊急入ICU插滿喉最新狀態曝光　報平安仲去睇演唱會

現年67歲的資深傳媒人查小欣，入行多年不但是一名資深電台DJ，她作風大膽愛深挖娛樂圈藝人隱私，更曾與林建明、汪明荃、鄭裕玲、曾華倩、毛舜筠、鍾慧冰等人組成「至八會」，不過傳聞她不守會規，公開於電台爆料而被踢出局。上周（12日）查小欣突然在小紅書發文，透露當時醫生形容她情況緊急，需即送留醫ICU，手上插滿喉管。直至昨晚（8月17日），查小欣終於再公開透露最新身體狀況。

查小欣多年來深挖娛樂圈藝人隱私的報導風格，引起廣泛爭議。（IG/@cha_siuyan）

好嚇人！（小紅書照片）

查小欣與前晚（17日）發文分享最新身體情況，她在IG留言表示「報個平安，多謝大家關心，我沒事了。」，並寫道：「Thank you Baptist Hospital ICU Team, Dr Hong. Thank you Prof Yu. Thank you all nurses and care takers.」並在文末hastag「luckyme」及「thankful」。

查小欣報平安。（IG/@cha_siuyan）

另外，查小欣日前亦在小紅書分享欣賞G.E.M.鄧紫棋的演唱會，並以「她還是我當年認識的鄧紫棋」大讚G.E.M.：「她依然愛派『心靈雞湯』，勸人快樂，如年少時愛講哲學的模樣。變了嗎？她用三年血淚寫成廿萬字《啟示路》，校對百遍，散場時歌迷冒夜瘋搶。我把照片傳她。淩晨2點，屏幕突亮： “Thank you! ” 追我記得給地址，要寄書給我。真乖。是當日不變的鄧紫棋。十年風雪，沒凍僵那顆心。❤️」

查小欣日前更欣賞了G.E.M.演唱會。（小紅書）