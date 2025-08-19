最美小龍女自爆遊泰遭海關人員質疑用假護照　竟然因為太凍齡出事

剛剛度過59歲生日的李若彤多年來被譽為「最美小龍女」，近年雖然主攻內地市場，活躍於綜藝節目、劇集拍攝及講座等，因保持一身健美好身材及凍齡美貌，而備受網民關注。近日李若彤接受內地傳媒訪問，提到早前入境泰國時，因其年齡與外貌不相符而差點「惹禍上身」。

李若彤近日接受內地傳媒訪問時，透露早前入境泰國，海關人員查看她的護照時，發現她的出生年份為1966年，隨即嚴肅質問：「這是你的護照嗎？偷來的嗎？你看起來不像這個年紀啊！」李若彤回憶當時情況，忍不住笑說：「我嚇死了！」

據知事件發生於今年8月，李若彤的訪問播出後再度引起網民熱議。有大批網民驚訝李若彤的皮膚極為緊緻、健美體態全身零贅肉，樣貌跟年輕時沒有大分別，與真實年齡確實有極大對比，讓網民好奇其凍齡秘訣。李若彤在片中分享保養之道，更透露自己堅持運動已經超過30年，運動不僅能保持好身材，同時亦增強了自信心：「每天進行力量訓練與有氧運動，如啞鈴和核心訓練，讓我的體脂率低且肌肉線條明顯。」

李若彤迎來59歲生日，手捧插上「59」字樣蠟燭的蛋糕，絲毫不忌諱讓大家知道自己的真實年齡！（李若彤IG截圖）

至於談到年齡，李若彤則表示30歲時曾因年長而感到焦慮，擔心自己會變老，但隨著年齡增長，她的心態逐漸改變。去到40歲時才發現時間過得太快：「到50歲時，我的智慧也在增長，感到非常高興。」對於明年迎來60歲，她直言得自己越活越明白，活得越來越自在。

