王晶爆51歲視后當年在TVB賺唔到錢　離巢北上拍劇走紅「賭對了」

著名導演王晶最近在不同社交平台大講圈中所見所聞及分享個人意見，被不少網民形容為「像一本打開的娛樂百科全書」，引來不少關注。然而，近日他接受內地媒體訪談時，就談及視后蔡少芬當年接演古裝劇《後宮甄嬛傳》背後的無奈，直指對方當時離開TVB後北上接演《後》劇就是「賭對了」，但往後就沒有再推出突破性的作品，至今仍依賴着《後》劇中皇后角色大賣情懷而已。

王晶最近大講圈中所見所聞及分享個人意見，引起不少關注。（王晶微博圖片）

蔡少芬在TVB時期拍過多套膾炙人口的作品，就好像《火舞黃沙》、《珠光寶氣》、《洛神》、《妙手仁心》等，更在25歲之齡憑劇集《天地豪情》登上最佳女主角的寶座，至今仍成為最年輕的視后紀錄保持者。

《洛神》當年大受歡迎。（微博圖片）

然而，獲TVB力捧的蔡少芬，隨後在2010年就離巢將重心轉移內地發展，其後在2011年就推出古裝劇《後宮甄嬛傳》，使她成功打開內地市場，紅遍大江南北。而王晶就在受訪時透露，當時她在香港根本是無路可走，因為在TVB是賺不到錢的，接演《後》劇就是賭對了而已，而她之後也沒有推出甚麼突破性的作品，認為她的事業不是在往上發展，現在是靠着《後》劇消耗情懷。

《後宮甄嬛傳》令蔡少芬成功打開內地市場。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

而蔡少芬自古裝劇《後宮甄嬛傳》後，陸續推出的作品確實難超越《後》劇，在2018年推出《海上嫁女記》後，就沒有再推出新作品（內地方面），而香港方面在2017年拍畢《老表，畢業喇！》後就沒有有新作推出，近年確是靠着《後》劇光環在不少綜藝節目中曝光，劇中皇后一角已成為她重要的標籤。

王晶指蔡少芬在消耗自己的情懷。（蔡少芬微博圖片）

久違沒有推出新作的她，即將與汪明荃（阿姐）、朱茵、黃宗澤等合拍重頭劇《風華背後》，該劇是她相隔了25年後再同汪明荃合作，更是她相隔了8年再接拍港劇，卡司陣容強大，有望憑該劇再創事業高峰。