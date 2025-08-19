TVB小生與50歲前港姐親密合照疑洩蜜？　曾戀富家女否認做軟飯王

現年38歲的TVB小生馬貫東2006年於TVB藝員訓練班畢業後入行近20年，近年終於捱出頭，去年奪得「飛躍進步男藝員」演技備受肯定。日前梁思浩於IG分享了與好友們慶祝生日相片，他留言說：「好耐未試過由六點玩到凌晨三點，真係一個超級美好嘅回憶，大家睇到啲相 。就知道我哋玩得幾癲，玩得有幾開心。一班大細路，笑住玩，玩住笑，美好嘅回憶。」相中竟然看到馬貫東和向海嵐搭膊合照，惹來揣測。

馬貫東一向人緣極佳，尤其深受靚女花旦歡迎，去年38歲生日獲一同拍攝《卧底嬌娃》的花旦陳瀅、張曦雯、羅毓儀慶生。四人合照時，陳瀅挨着馬貫東的膊頭及翹實男方手臂，確實艷福不淺。今次在梁思浩分享的合照中，驚見在演藝界來自不同年代的向海嵐與馬貫東合照，難免令有所揣測。

馬貫東入行多年雖然甚少傳出緋聞，卻與富家女相當有緣。馬貫東與圈外女友Christy在2020年開始拍拖，當時有指Christy家境富裕住半山。其後爆出Christy是朱敏瀚的前度，有傳因余思霆介入而分手，馬貫東大方承認戀情，並指不介意女友過往的戀情，並澄清Christy並非富家女。可惜在馬貫東奪獎後，兩人卻分手收場。

馬貫東與Christy拍拖前，曾跟圈外人Queenie拍拖，有傳Queenie同樣家境富裕，家中經營海鮮批發生意，爸爸更是政協。當時有報道指兩人拍拖期間，使費全由女友埋單，惟二人在2019年分手，事後馬貫東澄清自己並非軟飯王。