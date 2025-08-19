LMF前成員自2月失聯登尋人啟示　KB呼籲幫手︰突然聽到話佢唔見咗

LMF鼓手李健宏（Kevin, KB），今日（19/8）在社交平台轉發一個尋人啟示，所尋的一位54歲的中國籍男子，名叫孔柏琪，自今年2月26日已失聯。雖然KB只在帖文中寫上「大家幫幫手」，未有交代當事人身份，但很快已有網民指出，該名男子為前LMF結他手Kee。《香港01》致電KB，證實是同一人，「今日突然之間聽到個隊友話佢唔見咗，希望大家幫幫手。」



LMF鼓手李健宏（Kevin, KB），今日（19/8）在社交平台轉發一個尋人啟示，證實是前LＭＦ成員Kee。（網頁截圖）

該尋人啟示，是找一位叫孔柏琪的男子，約170cm高，中等身材，年齡54歲，左右手臂有紋身。當中提及他最後在今年1月23日在葵涌住所出現， 而2月26日起已開始失去聯絡，發文人士稱透過所有通訊及社交軟件都聯絡不上，甚至上過其住所，業主表示他已退租，暫時相信他會在深水埗街頭出沒。

KB李健宏是LMF鼓手，近年仍活躍於音樂圈，有參與ViuTV的音樂節目以及有自己的YouTube頻道。（資料圖片）

《香港01》向KB查詢，他表示尋人啟示中的人，確是前LMF成員結他手孔柏琪，KB都是今日才得知其失蹤的消息，故轉發帖文希望大家幫幫手。問到當年Kee離隊後，可有機會合作過？「佢冇再喺音樂圈發展，已轉投舞台劇嘅幕後工作。」

LMF是於1999年成立的Hip Hop組合，成員曾多達11人，還有客席成員李璨琛。（網上圖片）

LMF的陳匡榮（Davy，大飛, 右三）於2023年8月6日逝世。（網上圖片）

LMF是於1999年成立的Hip Hop組合，成員曾多達11人，還有客席成員李璨琛。隨著結他手鄭華勝（勝哥）、結他手洪柏琪（Kee，阿琪）、張進偉（DJ Tommy）離隊，以及陳匡榮（Davy，大飛）於2023年8月6日逝世後，現役隊員一共有7人，分別是陳偉雄（阿肥）、梁永傑（Kit）、陳廣仁（MC仁）、孫國華（華哥）、麥文威（Jimmy，老占）、李健宏（Kevin，KB）及梁偉庭（Prodip，阿庭）。