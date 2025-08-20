Cookies前成員傳任上市公司教育董事　淡出20年超強背景曝光

前女團Cookies成員「餅碎」陳素瑩（Gloria）於6月30日獲委任為上司公司教育董事。現年40歲的Gloria淡出娛樂圈已有20年；她當年離隊後毅然飛往英國，考上曼徹斯特商學院（Manchester Business School）並主修會計與金融，完成碩士課程後返港，考獲QP資格，並曾加入香港四大會計師樓之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員，主力處理製造業及金融機構的審計項目。她更曾出席香港會計師公會講座，同年輕一代分享自己的經歷。

Gloria亦曾被Stephy封為「女強人」，網民得悉她的近況都讚她叻女，而且保養得很好，沒有走樣。儘管已轉行多年，Gloria仍與不少隊友保持緊密聯繫，不時與楊愛瑾（Miki）、何綺玲（Elaine）等人聚會，關係緊密，更是隊中的友誼大使！她於2021年結婚，吳雨霏、楊愛瑾、區文詩等人也有到賀，姊妹情依舊深厚。

