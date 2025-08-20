張兆輝回應女兒被指似鍾嘉欣　暫無意入行做藝人：佢覺得自己唔靚

張兆輝一向是圈中的愛妻號與好爸爸，而其21歲女兒張卓姿（Twiggy）就因標緻樣貌受關注，更被網民譽為「翻版鍾嘉欣」、「翻版何超蓮」等等。早前輝哥主演的新戲《空心人》舉行首映禮，就由Twiggy擔任司儀，她表現淡定，絕對有入行潛質。

張卓姿擔任首映禮司儀當日，透露剛從英國回來，但要支持爹哋，不過未做過司儀的她言緊張。（陳順禎攝）

張卓姿不僅外形出眾，成績亦相當好，曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為大贏家，身為導演的她更同幕後團隊舉起獎座開心合照！

張卓姿外形出眾！（IG圖片）

張卓姿在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。（IG圖片）

執導短片“Institute of Proper Ladies”。（IG圖片）

早前張兆輝接受《01娛樂》專訪，亦談到對愛女入行的看法，問女兒之前身在英國，可知自己見報，他坦言：「佢冇理由唔知嘅，但係佢就唔係十分……鍾意囉。」輝哥說Twiggy其實想低調和平淡，但也十分感謝大家的美譽，而他作為父親，對於仔女其實只是希望他們五官端正、健健康康，並續說：「咁多人讚佢靚女又剩，呢啲好好，係佢嘅福氣，但係就，佢冇諗住呢樣嘢嘅，反而我覺得佢有時覺得自己唔靚。」

張卓姿曾擔任隱形眼鏡廣告模特兒。（fb：張兆輝）

對於女兒見報，輝哥說她其實想低調平淡，但十分感謝大家的美譽，不過其實女兒不覺得自己靚女。（麥超億攝）

Twiggy長得標緻，加上本身又讀電影與電視，輝哥透露女兒確實想入行，不過是做幕後：「佢鍾意寫劇本同埋做導演，同埋佢鍾意影相，呢啲都有關係嘅，所以佢咪向呢一方面去發展，媽咪話你不如幕前啦，佢唔鍾意，佢唔鍾意幕前，但係我覺得以我嚟計，我覺得幕前以女仔嚟講會舒服啲，但係我會尊重佢自己意見囉，因為我都覺得佢喺幕前佢都有potential嘅，樣樣嘢都好快脆好執生嘅。」

輝哥透露太太建議女兒做幕前，但卓姿本身就對幕後興趣較大。（陳順禎攝）

不過近年電影電視市道非常差，連戲都冇得開，女兒入行可能會很難找到工作，問輝哥可有提醒對方想清楚，他笑言：「細路仔唔會理你呢啲嘢，我哋梗係知道啦，佢話冇呀，我讀咗咩咩咩咁樣，咁唔通你話唔好咩？係咪啊？佢鍾意咪等佢讀囉，讀完之後或者佢自己有另一種睇法，都冇壞嘅，起碼佢有個好處，佢係女仔，唔使要擔起頭家，咁有咩嘢第時再想讀嘅都可以讀㗎，或者再想做咩嘢嘅，起碼我一定會支持佢先。」

兩父女感情好好。（微博@張兆輝）

輝哥向來錫到這掌上明珠燶，連碗都不讓她洗，怕她洗到手「嚡」，第時有男仔拖手時就覺得她在家中不是寶貝。講到若女兒拍拖可能會俾男仔傷害，輝哥是否已有心理準備呢？他直認有諗過：「我所以成日求神拜佛，就係希望……希望佢開開心心，我乜嘢唔愛都得，佢開心就得，咁我唔係話代表我個仔唔係咁樣，當然大家家長都係想佢哋好，但係男仔係要有自己嘅家庭㗎嘛，有自己事業㗎嘛，咁你可以去闖吓，但係個女嘅，佢可能會嫁畀人，我都會祝福佢嫁到一個好似我一半嘅咁愛錫佢嘅人就已經夠，起碼要愛錫佢先，如果冇嘅唔緊要，爸爸愛錫你。」

輝哥深明為人父母者不可能一世留在仔女身邊，自己也只能祝她找到一個真心疼錫她的對象。（微博@張兆輝）