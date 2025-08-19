8月爆款動畫《鬼滅之刃》4篇上架　6部神作不追後悔指南大放送

召集各位動漫同好，八月日本動畫清單簡直火力全開！有齊《怪獸8號》、《DAN DA DAN》等超人氣動漫，不管你是熱血派、搞笑控，還是暗黑系愛好者，這波新番絕對讓你看到直接熬夜爆肝！今天就讓我們一起踏上這趟日本動畫的奇幻之旅，看看本月有哪些精彩的作品等你來挖掘！

《怪獸8號》：變身怪獸，拯救世界！（逢星期六晚上11時上線）

《怪獸8號》絕對是這個夏天最讓人眼前一亮的動畫之一，講述平凡中年清潔工日比野卡夫卡從小夢想成為怪獸防衛隊成員，某天卻突然被神秘生物寄生，變成一拳就能打爆大樓的「怪獸8號」！為了實現與青梅竹馬米娜一同加入防衛隊的約定，他必須在人類與怪獸力量之間取得平衡，同時又要面對防衛隊第九部隊隊長的嚴格考驗。

在第一季結尾中，卡夫卡的真實身份在防衛隊內部曝光，但他以人類之心贏得夥伴們的信任；但是為了預防怪獸8號未來失控，他被編入S級實力隊長鳴海弦親自領導的第一部隊！延續第一季的熱血節奏，本季劇情將迎來更多怪獸災害與防衛隊成員的進化對決，神祕的怪獸9號不僅能夠吸收人類，它所培育的怪獸明顯具有更高智力，它更與新角色亞白米娜有著驚人關聯！

《海賊王》：冒險繼續，熱血依舊！（逢星期一上午10時上線）

《海賊王》可說是無數人的青春回憶，這部經典之作已經陪伴了我們二十多年，故事圍繞著主角路飛和他的夥伴們展開，他們為了尋找傳說中的One Piece，踏上了充滿未知和危險的冒險之旅。

《海賊王》自去年底停播半年後，今年四月起強勢復播，並以全新篇章蛋頭島高燃之戰為核心，逐步過度至巨人族篇！世界政府、革命軍、四皇等多方勢力的角力更為白熱化，而魯夫的「太陽神尼卡」覺醒將成為劇情核心推動力。如果你還沒看過《海賊王》，不妨趁這個機會加入吧！

《DAN DA DAN》：超越現實，劇情新穎！（逢星期五深夜12時上線）

大人氣動畫《DAN DA DAN》講述靈能少女綾瀨桃某天挺身保護一名受到霸凌的男同學「神痴」，意外發現對方是個熱愛外星人、卻不相信幽靈存在的宅男，於是出生靈媒世家的小桃和對方打賭：她負責闖入UFO聖地，男同學則夜闖鬧鬼隧道，看看誰相信的東西才是真實存在！沒想到二人分開後一個撞鬼、一個人險被外星人綁架，被附身的男同學在小桃陷入危險之際及時趕到，小桃也在重要關頭能力覺醒，兩人攜手應對各種超自然事件！

有別於一般日本動畫，《DAN DA DAN》結合了外星人和日本都市傳說中的妖怪，劇中不僅融入高速婆婆、裂嘴女等日式經典妖怪，還加入外星人的設定，他們的目的更是為了搶奪人類的生殖器官，新穎的情節不但讓觀眾直呼驚喜，小桃和神痴的感情線同樣值得一看！隨着劇情發展，二人將會在第二季遇上前所未有的宇宙強敵，他們將如何捍衛家園呢？

《Gachiakuta》

《Gachiakuta》：貧民少年，逆天改命！（逢星期日晚上11時上線）

黑暗奇幻動畫《Gachiakuta》講述貧民窟出生的少年路德身為罪犯後代，從小就被社會視為垃圾；某天他被誣陷殺害養父，遭判「投棄罪」流放至充斥異形怪物與廢墟的禁地「奈落」；路德邂逅了自稱「清道夫」的組織，也覺醒了操縱特殊武器「人器」的能力。為了揭開養父的死亡真相、並向拋棄他的上層復仇，他在垃圾堆中拼命掙扎，踏上了一條反叛與自我救贖的旅程，反擊這個如糞土般的不公平世界！

漫畫《Gachiakuta》憑藉暗黑美學殺出重圍，動畫版的末日廢土風格更讓觀眾為之拍掌！如果你喜歡《鏈鋸人》、《來自深淵》的黑暗風格，又或者想看重口味戰鬥與社會批判，那麼《Gachiakuta》絕對是你的不二之選。

《真・武士傳 YAIBA》：武士歸來，熱血重燃！（逢星期六下午6時上線）

《真・武士傳 YAIBA》講述江戶時代劍士少年鐵刃和父親鐵十郎在叢林中修行劍術時，因緣際會與鐵十郎老友峰雷藏和峰沙也加父女相遇，之後二人棲身峰家道場，某天刃和劍道高手鬼丸猛相遇，由此掀起了一連串的激烈冒險。

漫畫《真・武士傳 YAIBA》自1988年起開始連載、1993年改編為動畫作品，時隔32年再度重新製作，今次更由作者青山剛昌本人親自監製，有望掀起新一輪復古畫風風潮。

《WITCH WATCH 魔女守護者》：魔女與守護者的奇幻冒險！（逢星期日下午4時半上線）

《WITCH WATCH 魔女守護者》是一部充滿了奇幻和冒險元素的動畫，故事敘述鬼族後裔高中生乙木守仁擁有強大力量，某天守仁的父親告訴他，鬼族有使魔血統，因此他必須擔任兒時玩伴妮可的使魔。守仁背負使命守護妮可，只是女方的魔法不斷引起各種麻煩，二人又因為種種原因被迫展開同居生活，從此踏上了充滿未知和危險的冒險之旅！

《WITCH WATCH 魔女守護者》的魔法場景讓人目不暇接，加上角色設計非常可愛，讓不少網民一眼入坑！動畫片頭主題曲《Watch me!》更請來人氣天團YOASOBI擔任主唱，成為了動漫迷無限循環的單曲之一！

除了以上新番作品，爆款動畫《我獨自升級第一季》粵語版現已登陸Viu；全球話題作品《鬼滅之刃》「無限列車篇」、「遊郭篇」、「刀匠村篇」以及「柱訓練篇」的日文版及粵語版亦已足本上架。