李佳芯孖李思捷派對獻唱搣甩「魔音」　曬仙氣長腿自爆學打機抒壓

「人氣女神」李佳芯（Ali）與「百變天王」李思捷，日前出席保健品牌活動，期間二人除了與大中華區總經理Erwin Lai分享健康心得，還大開金口獻唱，吸引在場數百位貴賓蜂湧到台前拍照，氣氛熾熱掀起高潮，李佳芯的唱功明顯大躍進，現場興奮狂呼安歌，人氣爆燈！

以一身粉紅色背心短裙上陣的李佳芯，大曬長腿仙氣十足。

以一身粉紅色背心短裙上陣的李佳芯，大曬長腿仙氣十足，甫出場已掌聲如雷。對於離巢後選擇自組工作室，李佳芯在台上分享走入人生新階段的心情：「每一次踏入新階段，都會有自己打擊自己嘅聲音，呢啲時間我會不斷鞭策同認識自己，努力計劃下一步點做；以前只係演員身份，淨係演戲，好幸福，但而家要兼顧好多嘢，大至將來計劃，小至工作室Logo都要自己設計。」

「人氣女神」李佳芯（Ali）與「百變天王」李思捷日前出席保健品牌活動。

Ali學會打機減壓

除了大談近況，李佳芯也分享健康心得，提到她最近素顏發文被網民激讚狀態極佳似中學生一事，李佳芯聽聞即哈哈大笑，她直言：「我都係盡量保持，因為每次開工都要不停化妝，又冇得休息，壓力好大，皮膚會出現敏感，所以只可以喺冇嘢做嘅時候盡量做運動。加上飲食清淡啲，食啲營養補充品，同埋迫自己多飲水排毒。」李佳芯認為保持好心情亦很重要，以往一開工拍戲便會全程投入、腦海不停思考角色，導致壓力很大，而從來不打機的李佳芯近來學會打機放鬆、平衡情緒。

李佳芯也分享健康心得。

李佳芯又現場獻唱歌曲《終身美麗》，見她表現淡定，唱功大躍進，現場觀眾聽後更紛紛大叫安歌。問到李佳芯最近是否苦練歌藝？李佳芯坦言一直有在唱歌方面下苦功：「我會唱K練習，再要身邊人畀評論，收集唔同意見令自己進步。」李佳芯大方笑稱被網民冠上「魔音」稱號之後，專誠找了唱歌老師指導，「我覺得自己嘅天賦未必係唱歌，咁不如學下，睇吓自己學唔學得識。頭先喺台上感受到最大進步係個人淡定咗好多，因為以前上到台會驚到聲都震。」

李佳芯又現場獻唱歌曲《終身美麗》，見她表現淡定，唱功大躍進。

思捷自爆記性差

至於另一嘉賓李思捷，在活動中發揮扮嘢天王本色，完美模仿張國榮，譚詠麟、李克勤等獻唱串燒扮嘢歌，令氣氛High爆！李思捷直言享受在舞台表演，說到健康心得，李思捷認為飲食均衡很重要，「我之前一段時間冇胃口，食得好少，導致營養不良，好彩檢查咗冇事。」另外，李思捷亦會勤力護膚，保持嫩滑肌膚。

李思捷又透露近十多年記性變差，「呢十幾年記性開始麻麻哋，尤其係記歌詞，但好彩唱嘅歌都係八、九十年代，當時我只得十幾歲，係最好記性嘅時候，如果而家先記呢啲歌詞，可能未必記到。」