全民造星6｜ 花姐邊拍邊鬧賽制X街　與KK激讚19號Dave有Ian氣質

花姐與KK睇好92號Bosco Kwan與19號Dave。（葉志明攝）

《全民造星VI》76位參賽者（21位因事缺席）昨晚（19日）以夏日look出席記者會 ，齊齊在水中大跳《前傳》，由於要穿上水上運動鞋，無得攝鞋墊，意即所有參賽者全以真實身高示人。身為「六朝元老」的花姐與KK謝家驥，坦言今年因調低了參賽者年齡，所以要特別小心照顧幾位未成年參賽者，尤如湊仔一樣，KK又爆花姐鬧爆大家，但即時遭否認，花姐表示：「我係提醒大家要重視呢個表演，大聲唔代表鬧，係愛與關懷。」

76位《造星VI》仔仔在一眾MKV高層面前跳《前傳》。（葉志明攝）

76位《造星VI》仔仔在一眾MKV高層面前跳《前傳》。（葉志明攝）

花姐又指《造星VI》十分癡身，與他們WhatsApp比自己兒子更多，之後又爆今年喊得更勁。「我一路拍一路鬧個賽制，啲參賽者走得好慘，真係X街嚟，度啲咁嘅賽制，有一組輸咗要走，佢哋喊咗半小時，評審、後台個個陪佢哋喊。」問到會否有心水參賽者，KK與花姐大推92號Bosco Kwan與19號Dave。「Dave好斯文好怕醜，令我諗起陳卓賢，好情歌小王子；另外，我一見到Bosco就會諗起我個仔，佢好似我嘅小B，即時家庭充滿溫暖。」

+ 9

6號Gordon、11號Louis、18號Kai榮膺網上人氣三甲。（葉志明攝）

11號Louis、21號牛牛、22號Alvin、31號三金、43號Ian、87號Winter組成「抽褲男團」。（葉志明攝）

5號Kirs、6號Gordon、14號Marcus、72號Jack Lo 、92號Bosco Kwan合組嘅「Phat Boy」（葉志明攝）

6號Gordon、11號Louis、18號Kai榮膺網上人氣三甲，他們表示全屬意料之外，問到會否請朋友食飯食到窮，Louis即笑稱：「無架啦（越玩越窮？）係。」Kai坦言會繼續努力，而比起信心，壓力會更大，但會提醒自己保持平常心。他們又稱花姐做媽咪，問到媽咪會否鬧仔，三人默契地點頭，被鬧最多的Gordon表示：「我喊唔係因為被媽咪鬧，而係比賽識咗好多目標一樣嘅朋友，但比賽有贏有輸，途中會忍唔住喊。」 三人又分享師兄Jeremy、肥仔、師姐Ivy So都有探班，更分享了不少舞台經驗。