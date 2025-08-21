麻雀樂團｜李佳芯親揭缺席宣傳原因　爆能否「歸隊」取決呢一點

42歲視后李佳芯（Ali）在今年年初宣布離巢TVB，而近期熱播中的《麻雀樂團》成為其TVB告別作，劇中李佳芯拋下女神形象，飾演管家婆入型入格，並應監製羅永賢要求剪短髮，以瀟灑率性造型示人，還經常以譚俊彥鬥嘴，深受觀眾喜愛。不過劇集已播出大半，李佳芯依然缺席宣傳活動，令不少劇迷感到失望。

李佳芯去年12月約滿TVB後回復自由身，身為近年最具觀眾緣的TVB藝人，離巢後不愁出路與財路，曾盛傳多間娛樂公司看中這位「金蛋」，紛紛向她招手合作，甚至開出7位數加盟費，且條件超豐厚。不過經過「TVB一役」後，她似乎有所領悟，不想再被合約束縛，寧可自己「話事」，自組工作室親自接工作，密密接商業活動賺真銀，又接下離巢後首套劇集，與《BB來了》好拍檔黎諾懿赴馬來西亞拍攝劇集《義和》。

巧合的是，其TVB告別作《麻雀樂團》播出時間與新劇拍攝期相近，加上之前李佳芯多次出席活動，TVB都未派員採訪，難免令人聯想此安排是巧合還是刻意。監製羅永賢在首次宣傳活動時，對於李佳芯缺席直言感到遺憾，男主角譚俊彥也表示會努力遊說對方。不過劇集已播出大半，李佳芯依然未有「歸隊」，昨日（20號）的宣傳活動仍不見其身影，反而日前她與李思捷一起出席其他活動，更令人不禁聯想有時間登台卻沒時間出席劇集宣傳，是否「被缺席」？

李佳芯日前以一身粉紅色背心短裙出席活動，大開金口之餘，還大曬長腿，仙氣十足。

雖然暫時仍未現身《麻雀樂團》宣傳活動，但李佳芯依然盡演員本份，用自己的方式在社交平台為劇集出一分力。日前有報道指《義和》最快也要到九月初才煞科，意味李佳芯趕不及回港出席宣傳，她接受《香港01》訪問時，被問到是否難以抽時間回來，李佳芯的回答是：「大馬嘅戲份八月份會完成，看他們有沒有需要吧。」言下之意，她透露八月份便完成《義和》拍攝，間接否認「趕不及」回來的說法，亦如她早前所言，只要需要她便會回來。如今看來，李佳芯完全可以出席，但最終取決權就要看TVB了。

