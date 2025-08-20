楊冪唐嫣同場零互動「后不見后」　姊妹情不再傳為名利反目成仇

曾有「中國好閨密」之稱的楊冪同唐嫣，近日一同受邀現身上海出席「W年度光影盛典」活動，雖然二人同場但零互動，二人更被主辦方分配到不同主題的內場聊天間中，即使在晚宴座位上亦有別，幾乎是「后不見后」的狀況，昔日姊妹情再次引起不少討論。

二人有「中國好閨密」之稱。（視覺中國）

楊冪和唐嫣近年一直屢傳不和，但兩人至今從未回應，在是次「W年度光影盛典」活動中，她們雖同場但就零互動，更被主辦方安排到不同主題的內場聊天間中，楊冪在聊天間中不斷與在旁的孫儷閒聊，同場還有迪麗熱巴、文淇等人。而在晚宴座位安排上，楊冪和劉詩詩則獲安排坐在W中文版CEO孫賽賽的左右兩邊，完全不見唐嫣的蹤影，期間楊冪不斷與他人交談，「仙劍三美」就唯獨缺欠唐嫣同框畫面，此舉令不少網民猜測直指根本就是「后不見后」，令二人反目成仇的傳聞甚囂塵上。

不少女明星獲邀出席「W年度光影盛典」。（微博圖片）

楊冪同孫儷開心閒聊。（微博圖片）

楊冪同劉詩詩獲安排坐在W中文版CEO孫賽賽的左右兩邊。（微博圖片）

事實上，在2014年楊冪與劉愷威結婚時，唐嫣還是唯一伴娘，但不知從何開始二人就漸行漸遠，即使多次在不同活動上同場也零交流，變成了「最熟悉的陌生人」。有傳二人是因為名利及比較心態反目，有指當年唐嫣主演的劇集《何以笙簫默》大受歡迎，隨後楊冪就打鐵趁熱，推出電影版《何以笙簫默》亦引起不少話題，二人更不斷被拿來比較。此外，在2015年傳出黃百鳴公司打算籌拍電影《賞金獵人》，盛傳女主角本來是由楊冪出演，但最終卻由唐嫣獲得女主角，所以有傳她搶了楊冪女主角位置等等。

二人同場現身但完全是「后不見后」。（楊冪微博圖片﹑唐嫣微博圖片）

楊冪在內場不斷與他人social。（微博圖片）

而唐嫣與羅晉在2018年結婚時，身為閨密的楊冪竟然表示因檔期問題而未能出席婚禮，再加上二人在微博上也不見昔日的友好互動，種種跡象顯示出二人姐妹情早已破裂，至今即使同場還是零互動，昔日姐妹情似乎回不去了。

唐嫣當年是楊冪的伴娘。（視覺中國）